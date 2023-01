Cei 55 de pasageri au rămas blocaţi într-un autobuz luni dimineaţa pe pista aeroportului din Bangalore, în timp ce zborul lor G8 116 a decolat spre New Delhi.

Ulterior, pasagerii au fost transferaţi la un alt zbor spre New Delhi circa patru ore mai târziu, după ce au fost duși înapoi în terminal, li s-au eliberat noi cărți de îmbarcare și au fost nevoiți să treacă din nou prin controlul de securitate.

Autoritatea indiană de reglementare în domeniul aviaţiei a cerut companiei aeriene locale Go First, care a operat cursa Bangalore – New Delhi, un raport cu privire la modul în care s-a produs aceast incident.

Un purtător de cuvânt al Go First a declarat că incidentul este în curs de investigare și că dintre cei 55 de pasageri „uitați” pe pistă, 53 au fost preluaţi de un zbor ulterior, operat de o altă companie aeriană, iar doi au optat pentru rambursarea preţului biletelor.

FOTO: Profimedia

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Șocul trăit de Van der Vaart, după ce a venit în România: „Am văzut multe la viața mea, dar nu se compară!”. A scos telefonul și a filmat

Playtech.ro Harry DISTRUGE Familia Regală a Marii Britanii! Declaraţii ŞOC făcute despre Kate Middleton

Viva.ro Ce s-a ales de 'văduva albă', soția lui Sergiu Nicolaescu. Era mai tânără cu 47 de ani decât el, dar acum abia o mai recunoști

Observatornews.ro Pasager aproape aruncat din avion, în timpul zborului, după ce trapa s-a deschis la peste 2.000 de metri altitudine, în Rusia

Știrileprotv.ro Un cuplu din Marea Brintanie a întreținut relații intimae în văzul tuturor, la fereastra unui hotel în care era cazată și cântăreața Dua Lipa

FANATIK.RO Se eliberează buletinele electronice cu cip. Cum pot românii să intre în posesia lor

Orangesport.ro FOTO | Gigi Becali a semnat unul dintre cele mai mari contracte din istoria României. Ce a negociat în secret patronul FCSB

HOROSCOP Horoscop 10 ianuarie 2023. Săgetătorilor le este ușor să gestioneze energia acestei zile, pentru că încurajează tendința de a-i lăsa pe ceilalți în pace