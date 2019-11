De Daria Maria Diaconu,

Aeronava, cu 134 de pasageri la bord, zbura pe ruta Istanbul-Odesa. Din cauza vântului puternic, prima încercare de aterizare a eșuat.

?? — A Turkish Airlines Boeing 737 crash-landed earlier in Odessa, Ukraine. No injuries reported. pic.twitter.com/V3QlKWDuXW

Pilotul a încercat a doua aterizare, la impactul cu pista roțile frontale fiind distruse, avionul izbindu-se de pistă, potrivit Mediafax.

Turkish Airlines Boeing 737-800 registred TC-JGZ performing flight #TK467 from Istanbul to Odessa, skidded out of runway.



Credits: herdemaviator (instagram) pic.twitter.com/LZBr0XmRGw