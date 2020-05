De Mihai Toma,

Căpitanul Jennifer Casey și-a pierdut viața în accidentul care a avut loc în timpul unui eveniment destinat creşterii moralului populaţiei afectate de pandemia noului coronavirus, a scris Kamloopsthisweek.com

În ciuda rănilor, viaţa celui de-al doilea membru al echipajului nu este în pericol.

Aviaţia regală canadiană a anunțat prăbuşirea avionului. Aparatul de zbor s-a prăbuşit la câteva zeci de secunde după decolare, la ora locală 11.45. Avionul a căzut pe o casă din Brocklehurst.

În fotografiile publicate în cursul după-amiezii de săptămânalul local Kamloops se pot vedea resturile aparatului în flăcări în apropierea casei, care a luat şi ea foc parţial. Alte două locuințe au fost afectate. Pompierii au reușit să stingă incendiul.

Patrula Snowbirds, formată din nouă avioane, era programată să survoleze duminică provincia Columbia Britanică în cadrul unui turneu intitulat “Operaţiunea Inspiraţie” (Opération Inspiration), lansat la începutul lunii mai, un tribut adus eforturilor canadienilor care se confruntă cu pandemia COVID-19.

