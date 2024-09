„Zborul UK27 care efectua o cursă între Mumbai şi Frankfurt a fost deturnat spre Turcia (aeroportul din Erzurum) din raţiuni de securitate”, a precizat compania aeriană indiană pe reţeaua socială X, relatează Agerpres.

Guvernatorului provinciei Erzurum, Mustafa Ciftci, a declarat, conform presei turce, că 247 de pasageri şi membri ai echipajului se aflau în avion, acesta anunțând întreruperea temporară a decolărilor şi aterizărilor pe aeroportul din Erzurum.

Pasagerii au fost dați jos din avion şi percheziţionaţi pe rând, înainte de a fi conduşi în interiorul aeroportului.

O echipă de deminare a fost trimisă pentru a inspecta interiorul avionului şi bagajele, a precizat guvernatorul.

Incidentul a fost cauzat de unul dintre pasageri care, în cursul zborului, „ a scris pe un şerveţel că există o bombă în avion”. Echipajul a fost anunțat imediat și a decis o aterizare de urgenţă, a adăugat guvernatorul Mustafa Ciftci.

An apparent bomb threat on board (BOM-FRA) found on a tissue in lavatory which lead the airplane to squak 7700—and eventually made it divert to Turkiye. pic.twitter.com/7YtConf67w