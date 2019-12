De Răzvan Mihalașcu,

Aeronava de tip Fokker 100 a companiei Bek Air a decolat de pe Aeroportul Internațional Almaty și efectua un zbor intern spre Astana/Nur-Sultan. La un moment dat, avionul, la bordul căruia se aflau 98 de persoane, s-a prăbușit peste o clădire de lângă aeroport, conform Mediafax.

Avionul „a pierdut din altitudine în timpul decolării şi a lovit un zid de beton”, apoi a lovit o clădire, a anunțat Autoritatea Aeronautică din Kazahstan într-un comunicat.

Din primele informații, sunt cel puțin 14 morți, iar salvatorii caută în continuare supraviețuitori. De asemenea, alte 35 de persoane au fost rănite și se află internate în stare gravă.

Kazakhstan plane crash: Bek Air plane goes down near Almaty airport; multiple fatalities reported pic.twitter.com/zE0EfMckce

#UPDATE: At least 7 killed after a Bek Air passenger plane crashed into a two-story building near Almaty, Kazakhstan, on Friday, the country’s Ministry of Industry and Infrastructure announced. pic.twitter.com/8S6GyRH5N2