„Pe 12 august, în timp ce efectua un zbor de antrenament în regiunea Kaliningrad, o aeronavă Su-30 s-a prăbușit într-o zonă pustie”, a transmis Districtul Militar de Vest din cadrul armatei ruse, într-un comunicat.

Oficialii ruși au precizat că zborul era efectuat fără muniţie, iar cei doi piloți ai avionului au murit.

„Potrivit informațiilor preliminare, o defecțiune tehnică a provocat accidentul”, a mai spus districtul, fără să ofere alte detalii.

Pe rețelele sociale au circulat imagini care surprind momentul în care avionul se prăbușește. Imaginile au fost preluate de canalul Nexta și publicate pe Twitter.

The moment of the crash of a Russian Su-30 in the Kaliningrad region is published online. The crew of the fighter jet failed to eject and died. This was previously reported by the Russian Defense Ministry. pic.twitter.com/O2dw4Ecw3O