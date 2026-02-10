Accidentul a avut loc în imediata apropiere a Aeroportului Internațional Aden Adde din Mogadishu.

Avionul, care trebuia să efectueze o cursă internă către orașul Guriel, a întâmpinat dificultăți tehnice majore imediat după ridicarea de la sol, nereușind să atingă altitudinea de croazieră.

Cronologia unui dezastru evitat

Conform martorilor care se aflau pe plaja Jasiira, aeronava a fost văzută zburând neobișnuit de jos înainte de a „plana” peste suprafața apei și a se opri în apropierea țărmului. Impactul a fost violent, una dintre aripi fiind smulsă complet de pe fuzelaj.

Oficialii aeroportuari au explicat că piloții au încercat o manevră de întoarcere la Mogadishu, dar avionul a deviat de la traiectoria pistei în timpul tentativei de aterizare forțată, ajungând în ocean.

„Prioritatea a fost să ne asigurăm că nu va exista niciun incendiu după impact, având în vedere apropierea de apă. Suntem ușurați să anunțăm că toți cei aflați la bord au fost evacuați în siguranță”, a declarat un reprezentant al aeroportului.

Momente de panică

Videoclipurile filmate de trecători și publicate de AirLive surprind momentele de panică, dar și de speranță, în care pasagerii sar din epava care plutește spre țărm. Echipele de salvare au ajuns la fața locului în doar câteva minute, asistând evacuarea.

Autoritatea Aviației Civile Somaleze (SCAA) a confirmat oficial că toți membrii echipajului și pasagerii sunt în viață, incidentul având loc în zona de coastă, chiar în afara perimetrului vestic al aeroportului.

Context și urmări

Aeroportul Internațional Aden Adde a fost închis temporar pentru a permite accesul prioritar al serviciilor de urgență, dar și-a reluat ulterior activitatea normală.

O anchetă oficială a fost deja demarată pentru a stabili cauzele exacte ale defecțiunii tehnice.

Acest eveniment fericit vine într-un context sumbru pentru aviația din regiune, la doar câteva zile după un alt accident în care botul unui avion s-a scufundat în ocean, ducând la pierderea a trei vieți omenești. De această dată însă, dezastrul a fost evitat.

