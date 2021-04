„Mai întâi am auzit un sunet mai ciudat pentru avioanele astea, era la o înălțime destul de joasă, la o altitudine joasă. Ne-am uitat în sus să vedem, eram cu domnul viceprimar, și l-am observat, avea o direcție cam haotică să zicem și pe urmă s-a îndeptat cu fața în jos, cu botul, să mă exprim așa, în jos, și în momentul acela am văzut că s-a catapultat pilotul. Am și plecat în direcția respectivă, am găsit pilotul, era încâlcit între corzile parașutei, mi-a cerut să îl ajutăm, l-am ridicat, l-am pus în mașină și l-am dus către ambulanță”, a declarat Dinu Dumitru Cotoi.

Potrivit edilului, accidentul a avut loc în extravilanul comunei Batoș și nu a afectată nicio gospodărie, doar că avionul e distrus.

O aeronavă MiG 21 LanceR din cadrul Bazei 71 Aeriană Câmpia Turzii s-a prăbușit marți, 20 aprilie, în jurul orei 14.30, în apropierea localității Dedrad, județul Mureș, într-o zonă nelocuită, iar pilotul s-a catapultat, a transmis Ministerul Apărării Naționale.

Pilotul a fost preluat de elicopterul SMURD și a fost transportat la un spital din municipiul Târgu Mureș, a transmis Inspectoratul General de Aviație al M.A.I.

Potrivit sursei citate, aeronava decolase de la Câmpia Turzii și efectua un zbor de instrucție. Pilotul a reușit să execute manevra de catapultare și este în stare stabilă, conștient și cooperant cu echipele de intervenție ajunse la fața locului.

Conducerea bazei aeriene a pus în aplicare de urgență planul de intervenție în astfel de situații, iar o comisie numită la nivelul Statului Major al Forțelor Aeriene se va deplasa de urgență la locul prăbușirii pentru investigarea evenimentului.

