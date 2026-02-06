Potrivit anchetatorilor, atacul a fost unul coordonat și premeditat, având un scop clar de intimidare.

Doi indivizi au pătruns în incintă: în timp ce unul a aruncat dispozitivul exploziv, celălalt a filmat întreaga scenă. Imaginile au început deja să circule pe rețelele de socializare, un detaliu care, în opinia autorităților, subliniază gravitatea situației.

Act de intimidare

Procurorul Etienne Manteaux a declarat presei că, deși deflagrația a spulberat vitrina magazinului și a provocat panică, intenția atacatorilor nu a fost aceea de a ucide.

Dispozitivul folosit „nu avea nicio încărcătură semnificativă sau componente metalice de proiectil”, fiind conceput special pentru a transmite un mesaj violent.

„Este un act de intimidare care demonstrează o escaladare a dezinhibării infractorilor”, a punctat magistratul, referindu-se la curajul atacatorilor de a filma fapta în plină zi.

Mărturii de la fața locului

Explozia a creat haos pe stradă și a șocat comunitatea locală. Julie, o locuitoare din zonă, a descris momentul terifiant:

„Am auzit o bubuitură puternică și trei fetițe țipând; erau cu un copil. M-am grăbit afară; inițial am crezut că este un accident de mașină uriaș, dar trecătorii ne-au spus că a fost o grenadă aruncată în salonul de alături. E haos total”, a povestit martora.

Din fericire, bilanțul victimelor indică doar răni ușoare. Cele șase persoane afectate, inclusiv copilul, nu au necesitat spitalizare, primind îngrijiri pentru leziuni minore cauzate în principal de spargerea geamurilor.

Poliția a demarat o anchetă pentru identificarea și prinderea celor doi agresori.

