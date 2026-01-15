„Cred că a stat pe pârtie un minut. Am văzut farurile la început, dar nu făcea niciun zgomot, așa că am crezut că este un vehicul electric. Când am văzut mașina din lateral, am fost surprins”, a povestit bărbatul.

Șoferul a condus în timp ce zona era deschisă pentru schi. „E pur și simplu o nebunie să găsești așa ceva în munți, pe pârtii unde sunt schiori”, a spus un alt turist. Altcineva a comentat: „O mașină de două tone pe o pantă descendentă, destul de abruptă, este evident periculos și stupid”.

Michel Cugier, administratorul stațiunii de schi Les Houches (Haute-Savoie), a văzut videoclipul pe rețelele de socializare. „Nu văd cum ai putea opri un vehicul la o asemenea viteză într-un mod controlat. Cred sincer că am fi putut avea parte de o adevărată tragedie”, a declarat el.

Primarul orașului tocmai a depus o plângere penală, iar jandarmeria a deschis o anchetă pentru „punerea în pericol a vieții altora”. „Consider că este un act lipsit de respect și, mai ales, iresponsabil. Vedem din ce în ce mai multe cazuri de oameni necivilizați”, a subliniat primarul.

Chamonix, oraș situat în Alpii Francezi, a înregistrat o scădere de 10% a populației începând din 1990, din cauza prețurilor extrem de mari la locuințe. Pentru a combate specula imobiliară, primăria a decis recent să interzică orice nouă construcție destinată locuințelor secundare, potrivit ziarului local Le Monde.

