Comanda inițială și descoperirea

Italianul comandase diverse articole, inclusiv un tricou pentru copii cu personaje din Monsters, Inc., agrafe inspirate din filmul Inside Out, baloane, bureți de bucătărie și un costum de baie, plătind în total 42,13 euro. La controlul vamal, inspectorii au constatat că tricoul și agrafele încălcau drepturile de proprietate intelectuală ale Disney, fapt confirmat ulterior de avocații companiei.

Conform legislației italiene, destinatarul coletului este considerat automat importator și răspunde pentru introducerea produselor contrafăcute pe teritoriul național, chiar dacă acestea sunt pentru uz personal. În consecință, vama a confiscat mărfurile și a aplicat o amendă de 618 euro, de peste 14 ori suma inițială cheltuită.

Reacții și controverse

Cazul a generat dezbateri în Italia. Asociația consumatorilor Codacons a criticat reglementarea, considerând-o disproporționată.

Reprezentanții organizației au declarat: „Un consumator obișnuit nu are instrumentele necesare pentru a verifica autenticitatea unui produs vândut online de o piață internațională. Aceștia nu pot ști dacă vânzătorul are o licență valabilă și nici nu pot distinge a priori între un articol original și unul contrafăcut, mai ales dacă imaginile și descrierile sunt înșelătoare. A aplica amenzi de acest nivel destinatarului coletului înseamnă a pedepsi cea mai slabă verigă din lanț”.

Recomandări Polonia a doborât zeci de drone rusești care au pătruns în spaţiul său aerian / Varșovia a invocat articolul 4 din Tratatul NATO/ Trump refuză întrebările

Pozitia platformei Temu

Temu a reacționat la incident, anunțând eliminarea produselor incriminate de pe platformă. Compania a subliniat obligația vânzătorilor de a respecta drepturile de proprietate intelectuală.

Într-un comunicat oficial, Temu a precizat: „Temu este o piață unde vânzătorii independenți își listează articolele spre vânzare. Toți vânzătorii sunt obligați să își verifice identitatea și să respecte drepturile de proprietate intelectuală. Operăm un sistem de monitorizare proactivă și un portal prin care deținătorii de drepturi pot raporta orice încălcare. Ne-am extins echipa de Protecție a Identității și am intensificat colaborarea cu deținătorii de drepturi”.

Legea italiană prevede amenzi între 300 și 7.000 de euro pentru introducerea pe piață a produselor contrafăcute, indiferent de valoarea comenzii sau intențiile cumpărătorului. Acest caz evidențiază complexitatea comerțului online și necesitatea unei mai bune informări a consumatorilor cu privire la riscurile asociate achizițiilor de pe platformele internaționale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE