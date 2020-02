De Iulian Budușan,

Un bărbat a fost găsit mort într-o cameră de hotel din București, surse spun că ar fi vorba despre hotelul Ambasador. Conform primelor informații, acesta s-ar fi sinucis, întrucât ar fi găsit lângă bărbat mai multe flacoane cu medicamente și un bilet de adio,

„La data de 29 februarie a.c., prin apel 112, Direcția Generală de Poliţie a Municipiului București a fost sesizată de angajații unei unități hoteliere cu privire la faptul că un bărbat cazat a fost descoperit decedat.Cercetările au fost preluate de Biroul Morți Supecte și Ucideri din Culpă din cadrul Serviciului Omoruri, în vederea stabilirii cauzelor și condițiilor în care s-a produs decesul.Cadavrul a fost ridicat și transportat la INML în vederea efectuării necropsiei”, anunță Poliția Capitalei.

