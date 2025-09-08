Până la sosirea ambulanței, militarii au acordat primul ajutor și au sprijinit persoanele aflate în zonă, pentru a preveni apariția unor tensiuni.

„Acest tip de reacție nu ține doar de atribuțiile operative ale instituției, ci reflectă o asumare reală a rolului pe care îl avem în comunitate: să fim prezenți, vigilenți și capabili să acționăm acolo unde e nevoie de sprijin concret”, a precizat slt. Ema Tereș, purtătorul de cuvânt al Grupării de Jandarmi Mobile „Burebista” Brașov.

Deși rolul lor principal este menținerea ordinii publice, ei sunt adesea printre primii care ajung la locul unui incident și pot asigura perimetrul, acorda primul ajutor (dacă sunt instruiți) și coordona cu celelalte servicii de urgență (ISU pentru descarcerare, SMURD/Ambulanță pentru asistență medicală).

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE