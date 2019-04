Un bărbat a tras cu arma în direcția prietenilor de pahar. „Îmi voiau răul”

„M-am întâlnit cu vecinii. Era un oaspete acolo. Am stat la un pahar de vin. Cunoscutul a ieșit și a plecat la deal, iar noi doi am plecat după un pachet de țigări. Numai am ieșit de aici, iar el a împușcat în noi”, a spus una dintre victime, a anunțat publika.md.

Bărbatul mai spune că amicul său l-ar fi amenințat cu arma chiar la poarta vecinului la care au chefuit: „Înainte de asta, cu câteva ore în urmă, eu am ieșit de pe poartă, iar el a scos arma și a zis că vrea să mă împuște. Eu am scos chipiul și i-am zis să mă împuște, dar el a zic că nu vrea să mă împuște în cap, dar în picioare.”

Deținea arma legal

Suspectul și a fost transportat la Inspectoratul de Poliție din sectorul Râșcani pentru audieri. Bărbatul în vârstă de 44 de ani are o armă „Baikal” pe care o deține legal.

Bărbatul a declarat anchetatorilor că se simțea în pericol și ar fi tras din armă pentru a-i speria pe cei doi.

„Eu am tras în aer. Dar dacă nu trăgeam în aer, apoi ei la sigur mă «mâncau» de viu. Eu i-am văzut pe ei că erau…adică îmi voiau răul”, a spus bărbatul care a tras.

