Actele oficiale confirmă locul nașterii lui Marko M., Bihać, și cetățenia bosniacă, în documentele administrative apare mențiunea absurdă „țară de origine necunoscută”. Această eroare simbolizează haosul din birourile pentru imigranți.

În ciuda respingerii cererii sale de azil, depusă în 2003, autoritățile din Köln nu au solicitat timp de 17 ani documente din Bosnia, motiv pentru care Marko M. și-a putut prelungi „șederea tolerată” („Duldung”).

Ministerul pentru Refugiați din landul Renania de Nord-Westfalia a confirmat că deportările către Bosnia și Herțegovina se fac, de obicei, fără probleme. În 2024, mai multe persoane au fost repatriate cu succes, cu doar un caz blocat din cauza lipsei documentelor.

Familia de 9 persoane a lui Marko M. primește lunar peste 7.300 de euro, ceea ce înseamnă peste 87.600 de euro anual.

În 2024, costurile totale pentru solicitanții de azil din oraș au depășit 65 de milioane de euro, iar la nivelul întregului land au fost alocate 825 de milioane de euro.

Marko M. are o lungă istorie penală, fiind condamnat pentru furturi, fraude și falsificări din 2010 încoace. Majoritatea pedepselor au fost amenzi, fără efect descurajator. În prezent, el este investigat pentru o nouă fraudă legată de carduri cadou în magazine.

Politicienii CDU din parlamentul landului Renania de Nord-Westfalia au criticat dur autoritățile din Köln pentru lipsa de acțiune.

Deputatul Gregor Golland a declarat că situația este „inacceptabilă pentru contribuabilii cinstiți” și că sistemul social este „exploatat fără reciprocitate”. El a cerut deportarea imediată a lui Marko M., avertizând că pasivitatea autorităților alimentează mișcările radicale.

