Instanța a admis, pe 31 decembrie 2025, propunerea procurorilor și a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile. Bărbatul este cercetat pentru agresarea vecinului său, în vârstă de 49 de ani, în urma unui conflict spontan izbucnit în seara de 29 decembrie.

Ancheta a scos însă la iveală faptul că inculpatul este recidivist. Acesta fusese eliberat condiționat din penitenciar pe 13 noiembrie, după executarea unei părți dintr-o pedeapsă de 4 ani și 3 luni de închisoare.

La nici două luni de la punerea în libertate, bărbatul a recurs la un act de violență extremă, folosind un topor pentru a-și lovi victima în zona capului. Persoana agresată a fost transportată de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.

Decizia instanței de a dispune arestul preventiv a fost deja contestată de către apărare. Avocatul inculpatului a confirmat declararea căii de atac și a ținut să precizeze că măsura preventivă nu echivalează cu o condamnare.

„În cauză a fost deja declarată calea de atac a contestației împotriva încheierii prin care s-a dispus luarea măsurii arestării preventive. Totodată, se impune a se sublinia faptul că dispunerea oricărei măsuri preventive față de inculpat nu poate fi asimilată unui verdict de vinovăție și nu poate aduce atingere, sub nicio formă, principiului prezumției de nevinovăție, principiu fundamental al procesului penal”, a declarat avocatul apărării.

