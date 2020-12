Vasile spune că și-a făcut patru operații, cu laser, dar totul s-a dovedit în zadar: sforăie la fel de tare!

„Sunt subinginer electrotehnist și locuiesc într-un bloc din Câmpia Turzii. Nu am fost căsătorit niciodată. Marea mea problemă este că sforăi destul de tare. M-am operat de patru ori până acum, apelând la toți doctorii posibili, numai să scap de această problemă”, povestește Vasile.

Printr-o aplicație, am ajuns să îmi și măsor debitul sonor: nu depășește 25 de decibeli. Din cauză că izolația fonică a blocului e precară, cum ațipesc puțin, vecinii și încep să-mi bată, ca nebunii, în țevi și calorifere! Vasile

Vasile completează: „Pe 19 decembrie, pe la ora 19.00, m-am întors acasă. Când am dat să intru în scara blocului, i-am zărit pe cei doi soți de la apartamentul de deasupra mea. Am dat să trec pe lângă ei, fără să-i salut, când am observat că femeia încerca să-l împiedice pe bărbatul ei să se arunce pe mine… Cu un cuțit pe care-l ținea într-o mână a reușit să-mi străpungă buza superioară, perforându-mi-o până la dinți. Am fugit acasă și am anunțat poliția”.

Însoțit de agenți, Vasile a mers Unitatea de Primire Urgențe de la Spitalul Municipal, unde medicii i-au oprit sângerarea și i-au cusut buza străpunsă.

Agresorul spune că Vasile i-a atacat soția

Ulterior, Vasile și-a angajat un avocat, de la care a aflat că agresorul pretinde că l-a înjunghiat „pentru că eu am fost cel care i-a atacat soția și i-am strâns-o de gât. Nu e adevărat, femeia n-are urme de agresiune, nimic. Plângerea mea a fost făcută direct la Parchet, nu la Poliție”.

În certificatul de la IML, emis pe 23 decembrie, medicii i-au recomandat bărbatului între opt și nouă zile de îngrijiri medicale.

Dacă ați fi în locul meu, ce-ați face? Să fii înjunghiat doar pentru că sforăi? Nu cred că acesta e un lucru normal, care trebuie lăsat nepedepsit! Vasile:

Poliția Cluj a declanșat o anchetă pentru a afla modul în care s-au petrecut faptele.

