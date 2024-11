Magistrații Tribunalului au aplicat pedepse severe după ce ucigașii au rămas fumând și glumind lângă tânărul aflat în agonie, batjocorindu-i pe părinții acestuia.

În 2019, Petru Cîrlan, atunci în vârstă de 21 de ani, a început o relație de concubinaj cu o fată de 14 ani. Din această relație a rezultat un copil. Pentru a-și întreține familia, Cîrlan lucra periodic în străinătate, iar iubita sa rămânea cu părinții lui. În timp, relația dintre fată și socrii ei s-a deteriorat. Deoarece Cîrlan lua partea părinților săi, fata a decis să îl părăsească. La începutul lunii iunie a anului trecut, când Cîrlan era în străinătate, fata a plecat împreună cu copilul și s-a mutat la locuința mamei sale, în satul Hândrești, comuna Oțeleni. Fata i-a trimis lui Cîrlan un mesaj pe Messenger.

Tânărul s-a întors imediat în țară și, pe 7 iunie, a mers la Hândrești cu fratele și tatăl său. Scopul era să o convingă pe fată să se întoarcă la el. A reușit doar să ia copilul și să se întoarcă la Dolhasca. Fata a apelat la instanță și a obținut ca domiciliul copilului să fie stabilit la ea. În plus, și-a găsit un nou iubit, C.Z., de 27 de ani, divorțat și tată la rândul său. Acest fapt l-a revoltat pe Cîrlan, care i-a trimis noului prieten al fostei sale iubite mesaje de amenințare, precum: „Uă, băiete dc ai inbirligato sa fie cu tine bine dc dau ochi cu ti”.

Cîrlan a încercat să-și recâștige iubita pe 2 iulie, cu ajutorul fratelui său și al lui Petrișor Procovanu. Cei trei au fost însoțiți de iubita însărcinată a lui Procovanu și au mers la Hândrești.

Grupul a ajuns în Oțeleni și cei patru s-au oprit la un magazin mixt, unde se afla și fosta iubită a lui Cîrlan. Aceștia au cumpărat băuturi. Temându-se de o posibilă agresiune, fata și-a sunat mama, care a venit cu cei doi fii și a luat-o acasă. Au încuiat porțile și fata și-a sunat noul iubit. În jurul orei 22.00, grupul sucevean a ajuns la casa fetei, iar Petru Cîrlan a început să tragă de poartă, încercând să intre. Mama fetei a sunat la 112, dar poliția a ajuns prea târziu.

După câteva minute, a apărut și C.Z. cu mașina, însoțit de viitoarea victimă, A.C., prietenul său. Un alt prieten venea din urmă pe un scuter. C.Z. și-a lăsat mașina la distanță și a venit pe jos spre casa iubitei. Petru Cîrlan l-a oprit, strigând „Pe aici nu se trece”. Procovanu, înarmat cu o cheie de roți, a intervenit, iar C.Z. și A.C. au încercat să fugă. Procovanu l-a ajuns pe A.C., l-a împiedicat și l-a lovit cu pumnul în abdomen. Tânărul a căzut, a început să verse, apoi a încercat să fugă din nou. Nu a mai avut timp, deoarece Florin Cîrlan a sosit cu un ciocan. A încercat să-l lovească pe C.Z., dar acesta s-a ferit. Ulterior, l-a atacat pe A.C. și l-a lovit în spatele capului. Băiatul a căzut în iarbă, cu fața în jos.

Florin Cîrlan l-a atacat pe A.C., lovindu-l de mai multe ori cu ciocanul în ceafă. Procovanu i s-a alăturat și a început să lovească victima în cap cu cheia. În același timp, C.Z. se lupta cu Petru Cîrlan și a reușit să-l lovească în față. Florin a intervenit, lăsându-l temporar pe A.C., și l-a atacat pe C.Z. a încercat să-l lovească cu ciocanul în cap, dar arma s-a prins în crengile unui vișin. A lovit din nou, dar C.Z. a parat lovitura, zdrobindu-și un os al palmei, dar evitând o lovitură fatală. Procovanu l-a urmărit pe C.Z., care a reușit să fugă pe o stradă puțin luminată.

Cei trei agresori au abandonat urmărirea lui C.Z. și s-au întors la A.C., care zăcea la pământ. L-au lovit cu scânduri rupte dintr-un gard, cu pumnii și picioarele. O martoră a povestit că l-a văzut pe Petru Cîrlan îngenuncheat lângă victimă, lovind-o cu un obiect contondent, în timp ce ceilalți doi o loveau cu picioarele.

Cei trei au continuat să-l lovească pe A.C. până s-au auzit sirenele echipajelor de intervenție. Atunci, Florin Cîrlan a lovit cu ciocanul în geamul mașinii cu care veniseră, pentru a putea să invoce că fuseseră atacați, apoi a aruncat ciocanul peste drum. A.C. a fost transportat în comă profundă la spital, dar medicii nu au reușit să-l salveze. Capul îi fusese zdrobit de lovituri, iar tânărul a murit după două zile.

Cercetările au stabilit că agresorii l-au confundat pe A.C. cu noul concubin al fetei pe care o căutau. Din această confuzie, au decis să-l atace cu sălbăticie. O martoră a relatat că l-a auzit pe Petru Cîrlan spunând victimei inconștiente: „Te omor de tăt! Fac pușcărie, că eu nu mă tem de lege!”. Martora a descris cum agresorul lovea puternic cu ciocanul: ,,Ducea mâna mult în spate, pentru a-și putea lua elan și lovea puternic. Efectiv auzeam cum îl lovea cu ciocanul. Erau niște zgomote de lovituri înfundate”.

În același mod a acționat și Florin Cîrlan. În timp ce victima gemea și horcăia, înecându-se cu propriul sânge, acesta a continuat să-l lovească cu ciocanul în cap, sprijinindu-se cu un genunchi pe trupul tânărului.

Alertați de cele întâmplate, părinții victimei au ajuns în fugă la locul incidentului. Tatăl, desculț și îmbrăcat doar cu pantaloni scurți, și-a văzut fiul zvârcolindu-se necontrolat și și-a dat seama că nu mai are nicio șansă. „Când mi-am văzut fiul aproape desfigurat și plin de sânge, respirând greu, nu am mai realizat ce se întâmplă în jurul meu, nu am fost în stare să cer socoteală nimănui la acel moment pentru ce i se întâmplase fiului meu”, a declarat acesta.

Ucigașii au avut o atitudine zeflemitoare față de părinții victimei, solicitându-le să suporte cheltuielile pentru repararea autoturismului căruia ei îi spărseseră geamul. „Agresorii erau încă la fața locului și fumau, ne râdeau în nas. Când le-am spus că mi-au omorât copilul, mi-au spus că nu are nimic și că, dacă turnăm o găleată de apă pe fiul meu, își va reveni. Ei ne-au spus: Lasă-l că nu moare! Ne-au repetat asta de mai multe ori… Unul dintre el îl trăgea de picioare şi îi spunea: Hai trezeşte-te. Mori?”, a povestit mama lui A.C.

Magistrații Tribunalului au subliniat în sentința pronunțată brutalitatea cu care au acționat cei trei ucigași și lipsa lor de empatie față de victimă și părinții acesteia. Nu a fost vorba de un simplu omor, ci de unul de o cruzime rară.

„În speţă s-a putut constata că inculpații au lovit victima cu o ferocitate acerbă, raportat la gravitatea leziunilor produse şi la natura obiectelor contondente folosite, care a produs acesteia suferințe fizice și psihice suplimentare faţă de suferinţele inerente omorului, existând astfel o cruzime în lovirea și chinuirea victimei prin aceste lovituri repetate”, au precizat judecătorii.

Aceștia au respins solicitarea agresorilor de a fi judecați pentru loviri cauzatoare de moarte, o faptă pedepsită cu cel mult 12 ani de închisoare, considerând că era vorba de un omor calificat. Dacă omorul este pedepsit cu până la 20 de ani de închisoare, omorul calificat, săvârșit prin cruzime, poate duce pedeapsa la 25 de ani de închisoare.

Judecătorii i-au condamnat pe cei trei pentru omor calificat și tentativă de omor, luând în calcul și atacul împotriva lui C.Z. Frații Cîrlan au primit câte 25 de ani de închisoare fiecare, iar Petrișor Procovanu a fost condamnat la 23 de ani de detenție. Sentința Tribunalului nu este definitivă, ea putând fi contestată cu apel. Cei trei vor trebui să plătească și 100.000 lei familiei lui A.C., ca daune morale.

