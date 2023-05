Iniţial, bărbatul a fost pus sub acuzare pentru infracţiunea de violenţă în familie, sub formă de loviri sau alte violenţe, ulterior, legiştii stabilind că viaţa i-a fost pusă în primejdie.

Femeia de 33 de ani, care lucrează ca medic rezident la Spitalul Județean Suceava, la Secția Chirurgie Infantilă, a fost înjunghiată de mai multe ori în fața celor doi copii minori de către soţul cu care se află în procedură de divorţ.

Incidentul a avut loc, vineri, 12 mai, într-un apartament din cartierul George Enescu din municipiul Suceava.

„M-a împins în casă, am ţipat foarte tare, atunci m-a lovit cu acel briceag. Cu mâna am reuşit să smulg cuţitul în timp ce el era urcat cu genunchii pe mine. Băiatul cel mare a rămas în casa scării. Băiatul ţipa foarte tare pe casa scării, el a ieşit şi l-a tras în casă, atunci am reuşit să sun la 112”, a povestit victima.

Femeia a fost internată în spital unde a fost diagnosticată cu plagă înjunghiată glob ocular stâng, plăgi înjunghiate cervicală și contuzie toraco-abdominală. Există indicii ale faptului că bărbatul ar încercat să-i scoată femeii un ochi.

În urma schimbării încadrării juridice, ancheta a fost preluată de un procuror criminalist pentru infracţiunea de tentativă de omor.

Măsura a fost dispusă de Tribunalul Suceava, dar poate fi atacată la Curtea de Apel Suceava.

