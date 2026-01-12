Cine este Lidia Leonova?

Investigația scoate la lumină detalii controversate despre Patriarhul Kirill al Bisericii Ortodoxe Ruse. Acesta ar avea o „soție neoficială secretă” de peste 50 de ani. Aceasta ar fi Lidia Leonova, despre care jurnaliștii ruși citați de publicația Meduza afirmă că locuiește în apartamentul patriarhului, se ocupă de gospodărie și îl însoțește în mod regulat în călătorii.

Numele Lidiei Leonova a fost legat de Patriarhul Kirill pentru prima dată în 2012, în urma unui scandal privind un apartament de lux situat în „Casa de pe Malul Râului”, un complex rezidențial exclusivist din centrul Moscovei. Scandalul a izbucnit atunci când vecinul patriarhului, fostul ministru al sănătății Yuri Șevcenko, a început lucrări de renovare, iar praful rezultat a provocat daune în apartamentul de deasupra.

Procesul deschis pentru despăgubiri nu a fost intentat de Kirill, ci de Leonova, ceea ce a ridicat suspiciuni cu privire la relația dintre cei doi. Conform deciziei instanței, Leonova a câștigat procesul, iar Șevcenko a fost obligat să plătească daune în valoare aproximativ egală cu prețul apartamentului său. Această situație a scos la iveală faptul că Leonova locuiește în același apartament cu Patriarhul.

 Legătura secretă dintre cei doi

Conform legii canonice ortodoxe, un patriarh nu poate fi căsătorit și trebuie să fie celibatar. Pentru a explica prezența Lidiei Leonova în viața patriarhului, propagandistul rus Vladimir Soloviov a declarat că aceasta ar fi verișoara a doua a lui Kirill, pe baza unui presupus interviu cu acesta.

Totuși, publicația Proekt subliniază că nu există dovezi documentare care să susțină o astfel de legătură de rudenie. Informațiile despre Leonova sunt puține și vagi.

În 2004, cercetătorul religios Alexander Soldatov a scris în revista Ogonyok că Leonova ar fi „fiica unei bucătărese a Comitetului Regional Leningrad al Partidului Comunist” și că ea și Vladimir Gundyaev (numele laic al Patriarhului Kirill) aveau „o relație extrem de apropiată”.

Soldatov a menționat, de asemenea, că povestea lor nu va apărea niciodată în biografiile oficiale ale patriarhului.

Potrivit investigației Proekt, Leonova și-a schimbat numele de familie în urma unei căsătorii din anii 1970 cu un ucrainean, Mykhailo Leonov. Cu toate acestea, căsătoria ar fi fost de scurtă durată și nu ar fi fost oficial dizolvată.

În anii 1980, când Gundyaev a fost numit arhiepiscop de Smolensk, Leonova l-a urmat în noua sa reședință. Mai târziu, aceasta a locuit împreună cu el în reședința patriarhului din cartierul Serebryany Bor din Moscova. Archimandritul Tihon (Zatyokin), care a realizat o genealogie extinsă a familiei patriarhului, nu a găsit nicio legătură de rudenie cu numele de familie Kholodov, numele de fată al Lidiei Leonova. Aceleași concluzii le-au tras și jurnaliștii Proekt.

Rolul femeii în viața Patriarhului Kirill

Într-o carte despre istoria modernă a Bisericii Ortodoxe Ruse, jurnalista Ksenia Luchenko citează o sursă apropiată de Gundyaev, care descrie rolul central al Lidiei Leonova în viața acestuia: „Știe totul despre cum este condusă gospodăria, se implică în relațiile lui cu diferite persoane, ține evidența celor care au nevoie de ajutor și celor cărora trebuie să le trimită daruri. Este naiv să presupunem că este doar o verișoară”.

Leonova a fost văzută frecvent în prezența patriarhului, inclusiv în călătorii oficiale.

Jurnaliștii de la Proekt au concluzionat că, deși nu pot confirma cu certitudine o relație intimă între Gundyaev și Leonova, aceasta îndeplinește criteriile unei „soții neoficiale”: „Am folosit termenul de «soție neoficială» pentru a descrie femei care locuiesc în apartamentele oficialilor [laici] și călătoresc frecvent cu aceștia, fără a fi căsătorite legal. Leonova se încadrează clar în această definiție: locuiește oriunde locuiește patriarhul, zboară cu el mai des decât oricine altcineva (cu excepția medicului său personal, care îl însoțește la toate zborurile) și se ocupă de gospodăria sa (…)”.

