În timpul săpăturilor, cupa excavatorului a scos la suprafață un sac negru plin cu bancnote, unele dintre ele ieșind deja la iveală din cauza unei rupturi în sac.

Muncitorul a oprit imediat utilajul, nu a atins banii și a anunțat poliția. Banii erau depozitați în mai multe pungi de cumpărături puse în sacul negru.

Victor Fenne-Jensen, reprezentant al poliției din Sandnes, a declarat că „trebuie să manipulăm bancnotele cu grijă pentru a nu le deteriora. Pot fi câteva sute de mii, dar este posibil să fie mai mult, poate chiar milioane”. Un milion de coroane este echivalentul a 85.000 de euro.

Legătura cu un jaf celebru?

Anchetatorii iau în calcul ipoteza că banii ar putea proveni din jaful celebru de la Nokas, din Stavanger, care a avut loc pe 5 aprilie 2004.

În timpul acelui incident, o bandă de hoți cu mitraliere și veste antiglonț au furat 57,4 milioane de coroane (aproximativ 6 milioane de euro la cursul de atunci).

În timpul jafului, un ofițer de poliție a fost împușcat mortal, iar hoții au reușit să blocheze intervenția prin incendierea unui camion în fața secției locale.

Deși toți cei 13 membri ai bandei au fost ulterior condamnați, o parte din pradă nu a fost niciodată găsită.

Un detaliu semnificativ care ar putea conecta banii descoperiți recent cu jaful din 2004 este faptul că liderul bandei, David Toska, a locuit o perioadă în Sandnes.

Chiar dacă există speculații privind originea banilor, autoritățile norvegiene nu au confirmat încă legătura cu jaful Nokas.

„Acest tip de bancnote era în circulație în 2004, când a avut loc jaful, dar momentan nu avem dovezi concrete că descoperirea are legătură cu acel eveniment», a adăugat Fenne-Jensen. pentru NRK.

Cazul rămâne sub investigație, iar poliția continuă să analizeze bancnotele pentru a determina originea exactă a acestora.