Dacă părțile fac împreună comerț bazat pe reguli acceptate, de ce s-ar mai ajunge la conflict armat? În fapt, liniștea eternă e de căutat doar în cimitire… Istoria reală – derivată atât din rațiunea și capacitatea de cooperare, cât și din violența (intra)specifică lui homo sapiens – a produs o continuă alternanță între război și pace. Sau mai bine spus, a oferit anumitor generații pacea, doar ca interludiu între două conflicte armate. Și mai decepționant pentru autoportretul nostru colectiv e că evoluția tehnologiilor nu s-a limitat niciodată la ameliorarea vieții materiale a comunităților umane: ea a motorizat la fel de sistematic apetitul de cucerire, supunere, distrugere și dominație. 

Periodic, realiștii își iau prodigios revanșa, amintindu-ne (și demonstrându-ne tuturor) că morala e cel mult tangentă cu politica și că voința de putere nu e fantasma izolată a nihilistului Nietzsche, cât expresia unui demonism incurabil. 

Culmea e că până și est-europenii de vârsta mea, care au prins aproape trei decenii de comunism real (și de Război Rece), au putut crede în iluzia păcii veșnice de după ultima conflagrație mondială, încheiată în 1945. URSS se prezenta drept „bastionul păcii”, iar Ceaușescu ne-a împuiat urechile cu paradoxala lui „luptă pentru pace”, însoțită de obsesia „dezarmării nucleare”. 

După ’90, ni s-au dăruit alți 30 de ani (plus) de pace reală, așa că nu-i de mirare dificultatea cu care ne trezim la realitatea războiului readus de Putin în inima Europei. Sau la contrarealitatea izolaționismului lui Donald Trump, care privatizează hegemonia americană pentru ca dividendele păcii să fie scump plătite (o adevărată „taxă de protecție” geopolitică și nici ea absolut garantată, dacă e să fim sinceri). 

Personal, nu cred că Europa e slabă, etern dependentă de tehnologia militară americană, incapabilă să reintre în cursa pentru dezvoltarea inteligenței artificiale și condamnată la o diviziune politică de care băieții răi – China, Rusia și SUA viriloid pragmatică a vioiului octogenar de la Casa Albă – vor profita ca de o victimă desemnată. 

Cred că Rusia și China nu vor fi atât de tari, încât să atace UE în următoarele două decenii. Iar clopoțelul de trezire a funcționat pentru toate capitalele statelor-membre. Vom fi nevoiți să gestionăm atât interesul de a nu rupe relația transatlantică (și asta mai ales „pe vremea” lui Trump), cât și să ne reînarmăm, ceea ce e deja proces în curs, nu proiecție birocratică printr-o direcție generală a Comisiei Europene. 

În 2026, cheltuielile militare ale statelor-membre NATO vor însuma 2,9 trilioane $, din care America va asuma o treime. Rheinmetall, cea mai mare companie germană de apărare, a deschis la Hanovra cea mai mare fabrică de muniție din lume (construită în doar 15 luni, cu 500 milioane de euro). Prin 2027, unitatea aceasta va produce 350.000 de obuze de artilerie anual. În 2013 (Germania idilei Merkel-Putin), acțiunea Rheinmetall costa 37 de euro. 

În octombrie anul trecut, ea valora deja 1.700 de euro, în vreme ce firma cumpărase fabrica spaniolă Expal și se pregăteșe să deschidă noi fabrici în Ucraina, Bulgaria, Lituania și România. Prin programul SAFE, UE s-a pregătit să investească până la 800 de miliarde de euro (termen: 2028), din care doar Germania va acoperi 215 miliarde. 

Sunt cifre mari, care măsoară noua precauție strategică a blocului comunitar și vor dinamiza creșterea economică aplatizată de crizele succesive (de la cea financiară, importată acum peste un deceniu din America, până la Covidul „chinezesc”). Sunt și procese complementare, simultane: reînarmarea va pretinde noi pași către federalizare, plus restructurarea statului social și reducerea birocrației. Fiecare stat-membru va trebui să se bată pentru o parte cât mai mare din aceste fonduri de reînarmare pentru a-și stimula economia și sperăm că liderii de la București vor pricepe că nu se pot limita la avantajul inerent al poziției noastre geografice. 

E de ajuns să ne sincronizăm cu partenerii europeni majori (Germania, Franța, Italia) și să participăm la proiectele lor autonome, dublate de cele în conlucrare cu giganții americani (începând cu Lockheed Martin). Și nu doar în muniție, pulberi, blindate mici sau drone, ci și în construcția navală, unde portul Constanța oferă un potențial imens. Nu ne place, am fi preferat eternizarea Europei sociale, cu fine dileme legate de „gender fluidity”, dar iată că Rusia lui Putin (care e deja o economie de război) se reînarmează cu o viteză și amploare care ne condamnă la reacții foarte prompte și energice. 

N-am fi zis acum zece ani că următoarea provocare existențială pentru lumea euro-americană e chiar iminentă, dar acum ea ne privește direct în față, dovedindu-ne că optimistul „sfârșit al istoriei” se amână, în vreme ce rivalitatea civilizațiilor se adâncește vertiginos, obligându-ne să dezvoltăm o capacitate de descurajare fără precedent. 

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu.
ABONEAZĂ-TE Cristi Rogozanu
Urmărește cel mai nou VIDEO
„Străzile sunt pline de sânge”. Mii de arestări, sute de morți și imagini șocante din Teheran. Trump amenință cu intervenția armată
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
„Poate nu o să vă vină să credeți”. Lui Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua fată, însă ce s-a aflat...Mărturia zguduitoare
Viva.ro
„Poate nu o să vă vină să credeți”. Lui Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua fată, însă ce s-a aflat...Mărturia zguduitoare
„Cum a putut să scrie dacă era bolnavă, internată?”. Mesajul trimis de Rodica Stănoiu cu două zile înainte să moară. Cui a vrut, de fapt, să-și lase averea. „Am dat mesajul organelor de cercetare penală”
Unica.ro
„Cum a putut să scrie dacă era bolnavă, internată?”. Mesajul trimis de Rodica Stănoiu cu două zile înainte să moară. Cui a vrut, de fapt, să-și lase averea. „Am dat mesajul organelor de cercetare penală”
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Globurile de Aur 2026! Vezi galeria foto
Elle.ro
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Globurile de Aur 2026! Vezi galeria foto
gsp
Șocul unui portughez stabilit la Pitești: „Sunt două lumi complet diferite”. Spune că în România un aliment este consumat „ca o religie”
GSP.RO
Șocul unui portughez stabilit la Pitești: „Sunt două lumi complet diferite”. Spune că în România un aliment este consumat „ca o religie”
Cum explică Guvernul României noile impozite auto. De ce taxele pentru autoturismele hibrid sunt și de zece ori mai mari
GSP.RO
Cum explică Guvernul României noile impozite auto. De ce taxele pentru autoturismele hibrid sunt și de zece ori mai mari
Parteneri
Cutremur în politică! Viorica Dăncilă, atac fără precedent în întreaga ei carieră. Ce a putut dezvălui acum va produce consecințe uriașe. România nu a mai văzut-o niciodată așa!
Libertateapentrufemei.ro
Cutremur în politică! Viorica Dăncilă, atac fără precedent în întreaga ei carieră. Ce a putut dezvălui acum va produce consecințe uriașe. România nu a mai văzut-o niciodată așa!
O recunoști? Imagini uitate din tinerețea Vioricăi Dăncilă. A fost mereu cochetă, coafată, cu ținute impecabile și bijuterii, dar stai să o vezi acasă, cu bebelușul înfiat și soțul! Ce stilată!
Avantaje.ro
O recunoști? Imagini uitate din tinerețea Vioricăi Dăncilă. A fost mereu cochetă, coafată, cu ținute impecabile și bijuterii, dar stai să o vezi acasă, cu bebelușul înfiat și soțul! Ce stilată!
Cele mai bogate actrițe din Turcia. Beren Saat, Hande Erçel și vedetele cu averi de milioane
Tvmania.ro
Cele mai bogate actrițe din Turcia. Beren Saat, Hande Erçel și vedetele cu averi de milioane

Alte știri

Zonele din România în care temperaturile vor scădea până la minus 20 de grade Celsius. Urmează cea mai rece noapte
Știri România 09:15
Zonele din România în care temperaturile vor scădea până la minus 20 de grade Celsius. Urmează cea mai rece noapte
Peste jumătate din teza de doctorat a ministrului Justiției, Radu Marinescu, este plagiată, arată o analiză a Emiliei Șercan
Știri România 09:09
Peste jumătate din teza de doctorat a ministrului Justiției, Radu Marinescu, este plagiată, arată o analiză a Emiliei Șercan
Parteneri
Prețul securității pentru România în era Trump: „Ecuația este schimbată”. De ce Polonia rămâne favorită la Washington
Adevarul.ro
Prețul securității pentru România în era Trump: „Ecuația este schimbată”. De ce Polonia rămâne favorită la Washington
Laurențiu Reghecampf, rezultat uluitor. Doar Manchester City sau Bayern Munchen au mai reușit așa ceva. A fost scor de maidan în ultimul meci din campionat
Fanatik.ro
Laurențiu Reghecampf, rezultat uluitor. Doar Manchester City sau Bayern Munchen au mai reușit așa ceva. A fost scor de maidan în ultimul meci din campionat
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Alexandru Chipciu, o conferință cu de toate: „Poate voi fi o ‚pușcărie’ de antrenor”
Alexandru Chipciu, o conferință cu de toate: „Poate voi fi o ‚pușcărie’ de antrenor”
Parteneri
Relația dintre celebrul actor și iubita lui, o actriță de 30 de ani din Republica Moldova, pare mai serioasă ca oricând! Cum au fost surprinși cei doi în Paris. Foti
Elle.ro
Relația dintre celebrul actor și iubita lui, o actriță de 30 de ani din Republica Moldova, pare mai serioasă ca oricând! Cum au fost surprinși cei doi în Paris. Foti
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Unica.ro
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Viva.ro
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”

Monden

Bătălia rochiilor transparente între Jennifer Lopez și Jennifer Lawrence la Globurile de Aur 2026. Au lăsat prea mult la vedere
Stiri Mondene 09:42
Bătălia rochiilor transparente între Jennifer Lopez și Jennifer Lawrence la Globurile de Aur 2026. Au lăsat prea mult la vedere
Imagini cu Gabriela Prisăcariu în costum de baie. în zăpadă. Chiar Dani Oțil i-a făcut pozele
Stiri Mondene 09:30
Imagini cu Gabriela Prisăcariu în costum de baie. în zăpadă. Chiar Dani Oțil i-a făcut pozele
Parteneri
Sydney Sweeney șochează cu un pictorial nud pentru W Magazine. Apariția care a stârnit reacții în SUA
TVMania.ro
Sydney Sweeney șochează cu un pictorial nud pentru W Magazine. Apariția care a stârnit reacții în SUA
Oraşul din România unde taxa pe gunoi poate ajunge peste 1.000 de lei. Sunt majorări de 75%
ObservatorNews.ro
Oraşul din România unde taxa pe gunoi poate ajunge peste 1.000 de lei. Sunt majorări de 75%
Antonia, primele poze în costum de baie după cele trei operații! Face noi dezvăluiri despre medicii esteticieni. Ce a încercat un doctor să o convingă să facă
Libertateapentrufemei.ro
Antonia, primele poze în costum de baie după cele trei operații! Face noi dezvăluiri despre medicii esteticieni. Ce a încercat un doctor să o convingă să facă
Parteneri
După despărțirea de Badosa, Tsitsipas s-a cuplat cu o altă jucătoare de tenis! Primele imagini împreună
GSP.ro
După despărțirea de Badosa, Tsitsipas s-a cuplat cu o altă jucătoare de tenis! Primele imagini împreună
Poliția pe teren la meciul din „Liga Florilor” » Gheorghe Tadici s-a aflat în prim-plan
GSP.ro
Poliția pe teren la meciul din „Liga Florilor” » Gheorghe Tadici s-a aflat în prim-plan
Parteneri
Timothée Chalamet, Globul de Aur! Lista COMPLETĂ a câștigătorilor din 2026
Mediafax.ro
Timothée Chalamet, Globul de Aur! Lista COMPLETĂ a câștigătorilor din 2026
Femeie împușcată de 7 ori în fața copilului ei de 1 an! Doi indivizi mascați au intrat în locuință și au atacat-o fără milă! De necrezut ce a urmat
StirileKanalD.ro
Femeie împușcată de 7 ori în fața copilului ei de 1 an! Doi indivizi mascați au intrat în locuință și au atacat-o fără milă! De necrezut ce a urmat
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
Wowbiz.ro
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
Wowbiz.ro
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
Redactia.ro
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! Artista, internată de urgență la Spitalul Județean din Suceava
KanalD.ro
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! Artista, internată de urgență la Spitalul Județean din Suceava

Politic

Hubert Thuma, lider influent în PNL, a ieșit din umbră și acuză Guvernul Bolojan în scandalul creșterii taxelor și impozitelor locale
Politică 09 ian.
Hubert Thuma, lider influent în PNL, a ieșit din umbră și acuză Guvernul Bolojan în scandalul creșterii taxelor și impozitelor locale
Mircea Abrudean, politicianul PNL vehiculat la șefia SRI, a postat pe Facebook un mesaj subtil
Politică 09 ian.
Mircea Abrudean, politicianul PNL vehiculat la șefia SRI, a postat pe Facebook un mesaj subtil
Parteneri
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
ZiaruldeIasi.ro
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
Transformarea lui Dan Petrescu l-a șocat pe fostul său fotbalist: ”M-a mișcat!”
Fanatik.ro
Transformarea lui Dan Petrescu l-a șocat pe fostul său fotbalist: ”M-a mișcat!”
The Guardian recomandă un loc din România, care dă senzația că te afli la capătul lumii, în topul destinațiilor pentru 2026
Spotmedia.ro
The Guardian recomandă un loc din România, care dă senzația că te afli la capătul lumii, în topul destinațiilor pentru 2026