Costul investiției

„Municipiul București anunță finalizarea proiectului ‘Finalizarea Stației de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta) în Municipiul București – Etapa I, Faza II cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune, prin Programul Operațional Sectorial de Mediu 2007-2013 și Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, prin contractul de finanțare nr. 12/21.12.2016”, a transmis luni, 12 ianuarie, Primăria Capitalei, într-un comunicat.

Proiectul s-a desfășurat în perioada decembrie 2016 – decembrie 2025.

Valoarea eligibilă totală a acestuia, în prima fază, a fost de aproape 27,6 milioane lei, dintre care 24 de milioane cofinanțare de la Uniunea Europeană, iar 2,9 milioane de lei din bugetul național. Contribuția beneficiarului a fost de 275.971 lei.

Valoarea eligibilă totală, în ceea ce privește faza a doua a proiectului a fost de 495 de milioane lei, dintre care 420 milioane lei cofinanțare de la Uniunea Europeană, iar 64 milioane lei finanțare din bugetul național. Contribuția beneficiarului a fost de 9,9 milioane lei.

Au fost reabilitați 11.226 metri rețea de canalizare

„Proiectul a vizat continuarea îmbunătățirii infrastructurii în sectorul de apă uzată din Municipiul București în vederea îndeplinirii obligațiilor de conformare cu angajamentele de tranziție și cu obiectivele intermediare convenite între Comisia Europeană și Guvernul României, pentru implementarea Directivei 91/271 a CE cu privire la colectarea și tratarea apelor uzate urbane, a transmis Primăria Capitalei.

Prin extinderea și modernizarea stației de epurare ape uzate Glina, au fost reabilitați 11.226 metri rețea de canalizare și a fost construit un incinerator de nămol.

De asemenea, peste 1,5 milioane de persoane beneficiază de o mai bună tratare a apelor uzate în urma investiției.