Primele 3 transporturi agabaritice pornesc la drum

„Tunelul Poiana aferent Secțiunii 3: Cornetu-Tigvei a Autostrăzii Sibiu-Pitești va fi primul tunel rutier de autostradă care va fi forat cu instalație de tip TBM(Tunnel Boring Machine), spre deosebire de celelalte tuneluri, care au fost executate cu metoda austriacă tip NATM”, se arată în postare.

În această noapte, începând cu ora 23.00, primele 3 transporturi agabaritice cu elemente ale instalației TBM vor pleca din Portul Constanța spre un depozit din județul Călărași, unde vor fi verificate și depozitate.

În funcție de evoluția meteo, dar și de pregătirile din șantier, „cârtița” va fi transportată la locul de montaj din fața portalului tunelului dinspre Pitești.

O greutate totală de 3.162 de tone

Cele 3 transporturi agabaritice care vor porni din Portul Constanța au greutate de 101, 131 și 180 de tone și dimensiuni agabaritice de până la 7,5 m.

Potrivit lui Irinel Scrioșteanu, în total, vor fi 97 de transporturi care vor muta elementele uriașului utilaj, cu greutate totală de 3.162 tone. Activitatea de transport va dura câteva zile și se va încheia în aceasta săptămână.

„Diametrul TMB-ului, dupa asamblare, va fi 12,49 m. Lucrările pregătitoare pentru construcția portalurilor celor 2 fire de tunel și a zonelor de acces a instalației TBM au fost finalizate și au ajuns la etapa de forare.

Tunelul Poiana va avea o lungime de 1,78 km şi va fi format din 2 galerii cu câte 2 benzi de circulație pe sens ”, a precizat secretarul de stat.