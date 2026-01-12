S-au cunoscut în urma unui mesaj postat pe internet

Adriana și Iulian s-au cunoscut prin intermediul paginii de Facebook „Sibiu Crush”, în urmă cu doar un an. Este vorba despre o pagină de socializare cu peste 31.000 de urmăritori, unde sibienii își pot declara simpatia față de alte persoane din oraș, în încercarea de a-și găsi jumătatea.

Așa s-au cunoscut și cei doi tineri. Adriana l-a văzut pentru prima dată pe Iulian în trafic și a trimis un mesaj către pagina „Sibiu Crush”, pe 11 ianuarie 2025: „Băiatul cu mașina SB-09-…, ești drăguț, reacționează la această postare și poate ne plimbăm împreună”.

Publicația Turnul Sfatului relatează povestea de dragoste a celor doi tineri din județul Sibiu.

„L-am văzut în oraș și i-am făcut o poză mașinii pe care o conducea. Eram cu prietena mea în mașină și ne-am intersectat cu el în trafic, dar între timp pierdusem direcția în care mergea. Știam de pagina Sibiu Crush, le-am scris, iar colega lui de muncă l-a etichetat în postare. El nu știa de pagina aceasta. Între timp, i-am dat cerere pe Facebook și am tot așteptat să-mi scrie”, a spus Adriana pentru publicația citată.

După ce au luat legătura pe Facebook, între cei doi s-a legat o poveste frumoasă. „După o săptămână, m-a invitat în oraș, iar după trei săptămâni am fost prezentă la un eveniment de familie. După o lună jumătate, am organizat primul concediu în Turcia, de ziua mea”, a spus ea.

Iar după șapte luni împreună, Iulian a cerut-o în căsătorie pe Adriana.

La un an de la mesajul glumeț, au spus „Da” în fața ofițerului de stare civilă

La un an de la postarea făcută pe „Sibiu Crush”, Adriana, de 23 de ani, și Iulian, de 29 de ani, au ajuns în fața ofițerului de stare civilă.

„Uneori, o simplă postare poate schimba vieți. Astăzi avem o bucurie imensă să vă prezentăm primul cuplu care s-a căsătorit în urma unei postări de pe pagina noastră. Totul a început cu un mesaj, o coincidență frumoasă și mult curaj. Astăzi, povestea lor are un «DA» spus din suflet, zâmbete sincere și un nou drum împreună. Comunitatea noastră nu înseamnă doar postări, ci oameni, emoții și povești care chiar contează. Felicitări mirilor!”, este mesajul postat de „Sibiu Crush”, pe pagina de Facebook.

În data de 10 ianuarie 2026, cei doi au devenit oficial soț și soție. 

„Dintr-o simplă glumă, noi am ajuns la căsătorie. Faptul că ne-am cunoscut li se datorează în mare parte celor de la Sibiu Crush. Erau slabe șansele ca ea fiind din Agnita și eu din Sibiu să ne întâlnim”, spune și Iulian.

Acum, cei doi se gândesc la nuntă, iar printre invitați s-ar afla și cei care i-au ajutat să se cunoască.

„Dacă avem posibilitatea să-i cunoaștem pe cei de la Sibiu Crush cu mare drag ne gândim să-i invităm la nuntă, iar pe această cale le mulțumim mult”, au mai spus aceștia.

