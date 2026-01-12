Asociațiile de proprietari și firmele din Oradea care nu îndepărtează țurțurii de la streșini și nu curăță gheața de pe trotuare pot primi până la 2.500 de lei amendă, în condițiile în care episoadele de îngheț-dezgheț din această perioadă pot transforma acoperișurile și aleile pietonale în zone periculoase, relatează publicația locală Bihoreanul.

De asemenea, în cazul firmelor, instituțiilor și altor persoane juridice, obligațiile vizează atât curățarea trotuarelor din dreptul spațiilor deținute sau utilizate, cât și îndepărtarea țurturilor de pe acoperișuri.

Totodată și persoanele fizice trebuie să asigure siguranța pietonilor prin curățarea zăpezii și gheții de pe trotuarele din fața locuințelor și prin eliminarea țurțurilor de gheață de pe acoperișuri și jgheaburi.

Nerespectarea acestor obligații constituie contravenție și se sancționează de către Poliția Locală cu amenzi cuprinse între 1.000 și 2.500 de lei pentru asociațiile de proprietari, între 2.000 și 2.500 de lei pentru persoanele juridice și între 500 și 2.000 de lei pentru persoanele fizice.

De asemenea, reprezentanții Primăriei au recomandat intervenția preventivă și au avertizat că gheața de pe trotuare și turturii de pe clădiri pot provoca accidente grave în perioadele cu alternanțe de îngheț și dezgheț.

Apelul municipalității vine în contextul în care Administrația Națională de Meteorologie a anunțat fenomene meteo extreme până miercuri dimineața.