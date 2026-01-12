Iar Statele Unite ale Americii arată astăzi ca o civilizație în ruine condusă de un portocaliu cu pusee fasciste. O rușine mondială și istorică. O țară ca de lumea a treia, cu înarmații pe străzi omorând civili nevinovați din chiar Doamne.

Trump e gata să o rupă cu NATO și să ocupe Groenlanda, ca și cum ar fi un cazinou falimentar de la el de acasă. Și anunță senin, cum doar geniile stabile pot fi, că doar moralitatea și mintea personală îl pot opri. Dreptul internațional e un moft. E clar!

Cred că Trump are, de fapt, o singură agendă: să îi meargă bine lui Trump. Un bine de neam prost, desigur, porneturi, golf și combinații.

E o vulpe perversă și îmbătrânită în rele. Îl doare la șapca MAGA și de Partidul Republican, și de americani, și de Putin, și de KGB, și de orice angajament ar fi avut vreodată, și de China, și de Europa, și de tot Orientul Mijlociu, și de miliardarii tech, și de democrație, și chiar narcisismul său e doar pe jumătate patologie, pe jumătate e poză utilă. E un fel de a rămâne personaj și a intriga. Și dezgustul intrigă. Trump e dezgustător pentru oricine e dotat cu minime repere morale.

E nu atât un gangster, îi lipsește curajul, are comportament de șocâte, e un gambler, joacă totul din instinct și toată strategia e să câștige el, nu contează cine pierde sau cât. Banii – da, îi vrea, pentru că îi traduce strict în putere. E total incult și tot ce are se socotește în faimă și avere. E un egoist fără rest.

Are și poftă de a fi adorat, dar nu va muri dacă doar se vorbește despre el ca și cum ar conta. Să fie prezent e mai important decât să fie iubit. Genul de individ viclean total inapt pentru serviciu public, unde ai nevoie de decență, empatie și solidaritate. Trump la Casa Albă e în primul rând falimentul școlii americane de psihiatrie.

Ca atare, portocaliul nu va avea niciodată scrupule, va încălca orice regulă și va avea în vedere doar rezultatul, niciodată mijloacele. Un asemenea stil de a face afaceri de stat poate funcționa uneori și poate genera rezultatele dorite prin tehnica amenințării continue cu răul cel mai mare.

În mod real eliberează din lampă toate geniile răului. E un cataclism internațional chiar și când își atinge scopurile: profitul personal. Pentru că mijloacele contează și scopurile lui Trump coincid rar, haotic și întâmplător, cu binele public (parțial au coincis și la extragerea, ca de molar, a dictatorului Maduro).

Alde Trump e un bufon cu aere de dictator și un dictator cu aere de bufon. E în stare să altereze orice adevăr pentru a ajunge unde vrea. E și asta o artă. Măiestria sa stă în faptul că nu are efectiv nicio limită, e în stare de orice pentru el însuși.

Firește, e periculos. Cum să nu fie acest șarlatan ticălos, cameleonic, laș, leneș, kitschos și adeseori provocat cognitiv? Acum două secole ar fi fost vânzător de biblii contrafăcute. Ce nu înțelege trebuie, în definitiv, demolat și ridicat din nou cu numele său. Trump first?! Doar Trump! Restul nu-l interesează.

Putin, pe de altă parte, e un tiran clasic, atins de demența puterii necontestate, și va avea soarta tuturor tiranilor. Rusia nu va câștiga nimic sub Putin. Doar disprețul celor pentru care demnitatea și viața umană contează. Cei cu minți absente oricum vor măcăni după dictarea propagitului, orice aberație ar susține propaganda. Nu e nimic de reparat la ei. Suntem deja în Infernul lui Dante și speranța a fost lăsată la intrare.

