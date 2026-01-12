„Eu cred că nu ar fi o mare problemă dacă am spune, public, care este suma pe care ajutorul către Ucraina l-a presupus. Sută la sută sunt de acord să se spună valoarea, atunci când asta nu influenţează nimic strategic şi de asta hotărârea de guvern pe care am semnat-o cu cei 50 de milioane este publică şi nu secretă”, a afirmat Miruţă.

Miruță a adăugat că decizia secretizării a aparținut CSAT condus de fostul președinte Klaus Iohannis: „CSAT, pe mandatul fostului preşedinte, a decis că aceste lucruri sunt informaţii clasificate. De ce noul CSAT nu declasifică nu pot să vă răspund doar eu, că eu sunt unul dintre membrii CSAT”.

El a adăugat că va propune reluarea discuției pentru ca părțile implicate să vadă dacă pot comunica, fără riscuri strategice, valoarea totală a ajutorului. „Voi propune repornirea acestei discuţii, având în vedere situaţia anului 2026, dacă membrii CSAT, cu preşedintele României, vor considera că se poate expune public ceva de acolo. Dar vă repet, decizia de a fi clasificată informaţia nu a fost luată de actualul preşedinte şi de actualii membri ai CSAT”, a completat ministrul Apărării.

Miruță a mai afirmat că România nu dă direct bani către Ucraina, ci îi trimite în bugetul NATO și de acolo ajung la țara condusă de Volodimir Zelenski sub forma echipamentelor militare: „Nu dăm banii Ucrainei. Banii îi ducem în bugetul NATO şi Statele Unite, din cheta asta, livrează echipamente militare Ucrainei”.

Singurele precizări oficiale făcute de România au fost mai întâi pe 27 august 2025, când premierul Ilie Bolojan, abia instalat de două luni, a declarat că Guvernul a dat „câteva zeci de mii de euro” pentru Ucraina din iunie și până în august 2025, iar când a fost el președinte interimar al României, țara noastră a trimis muniție de producție sovietică.

Apoi, la finalul anului trecut, Ministerul de Externe a anunțat că România se alătură mecanismului de ajutorare a Ucrainei, cerut de SUA, și oferă alte 50 de milioane de euro. MAE a explicat atunci că țara noastră trebuie să își respecte angajamentele asumate ca stat membru NATO.

Partea ucraineană a făcut și ea câteva precizări Pe 25 august 2025, Ucraina a anunțat că așteaptă ca România să livreze al 23-lea pachet de ajutor militar promis, ca parte a sprijinului pentru a face față invaziei ruse începute acum trei ani și jumătate. De atunci, țara condusă de Zelenski nu a mai vorbit despre ajutorul primit din România.