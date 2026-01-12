Ce este turmericul

Turmericul (Curcuma longa) este o plantă erbacee perenă din familia ghimbirului, ai cărei rizomi tuberoși (tulpini subterane) au fost utilizați din antichitate drept condiment, colorant textil și ca planta medicinală.

Originar din sudul Indiei și Indoneziei, turmericul este cultivat pe scară largă pe continent și în insulele Oceanului Indian.

Plantele de turmeric ating aproximativ 1 metru și au frunze lungi și simple cu pețioli lungi. Frunzele ies din rizomii ramificați care se află chiar sub suprafața solului. Rizomii mai bătrâni sunt oarecum solzoși și maronii, în timp ce rizomii tineri sunt de culoare galben pal până la maro-portocaliu.

Rizomul are o aromă asemănătoare piperului și un gust cald, oarecum amar, având o culoare galben-portocaliu intens.

Cunoscut pentru proprietățile sale antiinflamatorii, turmericul este uneori consumat sub formă de ceai sau sub formă de pastile pentru o varietate de afecțiuni, inclusiv artrită și probleme intestinale. De asemenea, este uneori folosit pentru a aromatiza anumite mâncăruri sau băuturi, arată Britannica.com.

Cum se face ceai de turmeric

Ceai de turmeric - proprietăţi, beneficii şi contraindicaţii
Cum se face ceai de turmeric

Ceaiul de turmeric este foarte ușor de preparat acasă cu turmeric proaspăt sau uscat.

Ceai de turmeric proaspăt

Pentru a prepara ceai de turmeric folosind turmeric proaspăt, întreg:

Tăiați o bucată de turmeric proaspăt de 2,5 cm în felii mici.
Combinați turmericul cu 240 ml de apă.
Aduceți apa și turmericul la fierbere.
Lăsați să stea 3-5 minute.
Strecurați bucățile de turmeric din lichid.

Ceai de turmeric uscat, măcinat

Pentru a prepara ceai de turmeric folosind turmeric uscat, măcinat, combinați 1/2 linguriță (1,5 grame) de turmeric măcinat cu 240 ml de apă, folosind un tel sau un instrument similar,
Aduceți apa și turmericul la fierbere. Lăsați să stea 3-5 minute.Amestecați bine pentru a vă asigura că turmericul este bine omogenizat.

Ceai de turmeric preparat la rece

Puneți 4 linguri (37,6 grame) de ceai de turmeric uscat sau o bucată de turmeric proaspăt de 10 cm, tăiată în cuburi de 1 cm, în 4 căni de apă. Lăsați să stea la frigider timp de 24 de ore.

Strecurați ceaiul folosind o tifon sau o sită cu plasă de sârmă.

La oricare dintre aceste rețete de bază, puteți adăuga cu ușurință miere pentru a îndulci ceaiul după gust sau puteți include alte ingrediente, după cum doriți.

Tipuri de ceai de turmeric

Ceaiul de turmeric are o aromă unică pe care unii oameni o descriu ca fiind ușor pământie. Este delicios și simplu, dar este adesea asociat și cu alte tipuri de ceaiuri, condimente și arome.

Ceaiul de turmeric se potrivește bine cu următoarele condimente:

De asemenea, puteți încerca să îl amestecați cu o altă băutură, cum ar fi:

  • lapte vegetal sau de origine animală
  • ceai verde
  • suc de portocale
  • suc de ananas

Și s-ar putea să vă placă să adăugați arome cum ar fi:

  • lămâie
  • lime
  • miere
  • sirop de arțar
  • nucă de cocos
  • vanilie
  • piper negru

Piperul negru poate părea o asociere ciudată pentru ceai, dar când vine vorba de ceaiul de turmeric, nu este atât de exagerat pe cât ați putea crede.

Piperul negru nu numai că adaugă profunzime aromei picante a turmericului, dar conține și un nutrient numit piperină, care ajută organismul să absoarbă semnificativ mai multă curcumină din turmeric. Rețineți că organismul nu absoarbe foarte bine curcumina, așa că acest lucru poate ajuta.

Mai mult, curcumina este un nutrient liposolubil, așa că asocierea turmericului cu grăsimi precum uleiul de cocos sau laptele, ar putea, de asemenea, să vă ajute să absorbiți mai mult din acest nutrient.

Ceai de turmeric – proprietăți și beneficii

Ceaiul de turmeric se prepară prin infuzarea turmericului proaspăt sau uscat în apă. Are o culoare galbenă, portocalie sau aurie, un gust plăcut, cu o notă picantă pe care oamenii o descriu adesea ca fiind dulce-amăruie.

Aroma amintește de rădăcina de ghimbir, ceea ce este de înțeles, deoarece atât turmericul, cât și rădăcina de ghimbir fac parte din familia de plante Zingiberaceae.

Ceaiul de turmeric este ușor de preparat acasă, iar pliculețele de ceai de turmeric ambalate sunt de obicei destul de ușor de găsit în magazinele alimentare și în ceainăriile specializate. Apare adesea și în meniurile cafenelelor.

O sursă bună de nutrienți

Curcumina este cea mai important atunci când vorbim despre proprietățile turmericului. Dar nu este singurul nutrient prezent în turmeric sau în ceaiul de turmeric.

O linguriță (3 grame) de turmeric uscat, o cantitate pe care ați putea-o folosi pentru a prepara o cană sau două de ceai de turmeric, conține, de asemenea:

  • Mangan: 26% din valoarea zilnică recomandată (VZR)
  • Fier: 9% din VZR
  • Cupru: 4% din VZR

Conține compuși bioactivi

Compușii bioactivi sunt nutrienți care susțin sănătatea. Aceștia includ vitamine și minerale comune, precum și compuși mai puțin cunoscuți, cum ar fi polifenolii și uleiurile volatile.

Curcuminoidele, cum ar fi curcumina, sunt cel mai mare grup de compuși bioactivi găsiți în ceaiul de turmeric, deși conține sute de alții, inclusiv multe uleiuri esențiale volatile și mai multe tipuri de antioxidanți.

Sărac în calorii

Fără lapte sau îndulcitori suplimentari, cum ar fi mierea, o cană (240 ml) de ceai de turmeric conține probabil între 10 și 30 de calorii, în funcție de cantitatea de turmeric pe care o utilizați și de tipul acestuia.

Prin urmare, dacă sunteți în căutarea unor modalități de a reduce caloriile din dieta dumneavoastră, ceaiul de turmeric ar fi un înlocuitor excelent pentru băuturile bogate în calorii, cum ar fi băuturile răcoritoare, sucurile și alcoolul.

Un ceai excelent pentru somn

Ceaiul simplu de turmeric nu conține cofeină. Prin urmare, este un ceai excelent de savurat la sfârșitul după-amiezii sau seara, fără a vă perturba ciclul de somn.

În plus, se potrivește bine cu alte ceaiuri fără cofeină, cum ar fi mușețelul.

Cu toate acestea, ceaiul de turmeric din comerț este adesea folosit în amestecuri cu alte tipuri de ceai verde sau negru, ambele fiind cofeinizate. Dacă doriți să vă bucurați de ceaiul de turmeric fără doza de cofeină, asigurați-vă că găsiți un ceai fără cofeină.

Poate susține sănătatea inimii

Turmericul și curcumina pot ajuta la menținerea funcționării corecte a inimii în mai multe moduri.

Studiile sugerează că suplimentele de turmeric și curcumină pot scădea tensiunea arterială și nivelul de grăsimi din sânge, ambele putând fi factori de risc pentru bolile de inimă atunci când depășesc nivelurile normale.

De exemplu, un studiu a constatat că administrarea de turmeric timp de 12 săptămâni sau mai mult a redus semnificativ tensiunea arterială sistolică.

Un studiu separat a observat că suplimentele de turmeric și curcumină au redus unele niveluri de grăsimi din sânge, inclusiv colesterolul LDL (rău) și trigliceridele totale.

Deși ceaiul de turmeric poate să nu conțină la fel de multă curcumină concentrată ca suplimentele din aceste studii, aceste rezultate sugerează că ceaiul de turmeric ar putea fi totuși un adaos bun la o dietă sănătoasă pentru inimă, arată Healthline.com.

Ar putea să îmbunătățească starea de spirit

Oamenii de știință explorează, de asemenea, modul în care curcumina poate fi legată de depresie și tulburări de dispoziție.

Ceaiurile de turmeric nu vor conține aceeași cantitate de curcumină concentrată pe care participanții la studii au consumat-o, dar este posibil ca ceaiul de turmeric să aibă totuși un anumit efect asupra stării de spirit.

Pentru mulți oameni din întreaga lume, o ceașcă fierbinte de ceai este un ritual plăcut, calmant și liniștitor în sine. Așa că vă puteți bucura de o ceașcă de ceai de turmeric în orice moment al zilei.

Colorant natural

Turmericul este bine cunoscut pentru culoarea sa galben-portocalie intensă, care provine de la curcuminoidele pe care le conține.

De fapt, pigmenții de culoare ai turmericului sunt extrem de puternici, ceea ce înseamnă că pot păta cu ușurință multe materiale, cum ar fi dinții, hainele și blaturile de lucru.

În unele situații, acesta ar putea fi exact ceea ce căutați. Ceaiul de turmeric, sau pur și simplu turmericul infuzat în apă, poate fi folosit pentru a vopsi multe lucruri diferite, cum ar fi țesături și chiar ouă, fără a folosi substanțe chimice dure sau aditivi.

Riscuri și contraindicații

În general, ceaiul de turmeric este considerat sigur pentru majoritatea oamenilor atunci când este consumat cu moderație.

Totuși, anumite grupuri de persoane ar trebui să fie precaute cu ceaiul de turmeric sau, în unele cazuri, chiar să îl evite complet.

În prezent, nu este clar dacă turmericul este sigur pentru femeile însărcinate și care alăptează în cantități mai mari decât cele găsite în mod obișnuit în alimente. Prin urmare, cel mai bine este să vă mențineți aportul de turmeric la cantități moderate dacă sunteți însărcinată sau alăptați.

Se știe că unele persoane au prezentat reacții alergice la curcumină. Dacă observați orice tip de iritație a pielii după manipularea sau consumul de turmeric, consultați un medic înainte de a bea ceai de turmeric.

Dacă luați medicamente, cel mai bine este să vă adresați medicului, înainte de a bea ceai de turmeric. Curcumina poate interacționa cu anumite medicamente, cum ar fi anticoagulantele, antidepresivele, antibioticele și medicamentele împotriva cancerului.

Sursă foto – Shutterstock.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Anunțul Vioricăi Dăncilă zguduie tot! Nimeni nu se aștepta să audă așa cuvinte chiar de la ea: "Se roagă să..." Apoi, a făcut public un detaliu care a devenit clar subiectul zilei: "Eu nu mi-am plătit niciodată un..."
Viva.ro
Anunțul Vioricăi Dăncilă zguduie tot! Nimeni nu se aștepta să audă așa cuvinte chiar de la ea: "Se roagă să..." Apoi, a făcut public un detaliu care a devenit clar subiectul zilei: "Eu nu mi-am plătit niciodată un..."
„Pe cele două soții nu le-am luat din dragoste”. Ce spunea medicul Cristian Andrei despre cele două căsnicii pe care le-a avut. A vorbit și despre legătura cu mama lui și despre cum l-ar fi afectat asta! Poliția s-a autosesizat în cazul său
Unica.ro
„Pe cele două soții nu le-am luat din dragoste”. Ce spunea medicul Cristian Andrei despre cele două căsnicii pe care le-a avut. A vorbit și despre legătura cu mama lui și despre cum l-ar fi afectat asta! Poliția s-a autosesizat în cazul său
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Globurile de Aur 2026! Vezi galeria foto
Elle.ro
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Globurile de Aur 2026! Vezi galeria foto
gsp
Șocul unui portughez stabilit la Pitești: „Sunt două lumi complet diferite”. Spune că în România un aliment este consumat „ca o religie”
GSP.RO
Șocul unui portughez stabilit la Pitești: „Sunt două lumi complet diferite”. Spune că în România un aliment este consumat „ca o religie”
Cum explică Guvernul României noile impozite auto. De ce taxele pentru autoturismele hibrid sunt și de zece ori mai mari
GSP.RO
Cum explică Guvernul României noile impozite auto. De ce taxele pentru autoturismele hibrid sunt și de zece ori mai mari
Parteneri
Ultima oră! Doliu la nivel înalt în România! A murit și el, un om de legendă, simbolul unei generații, iar reacțiile vin în lanț. Ce a ieșit la iveală în urmă cu puțin timp
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Doliu la nivel înalt în România! A murit și el, un om de legendă, simbolul unei generații, iar reacțiile vin în lanț. Ce a ieșit la iveală în urmă cu puțin timp
O recunoști? Imagini uitate din tinerețea Vioricăi Dăncilă. A fost mereu cochetă, coafată, cu ținute impecabile și bijuterii, dar stai să o vezi acasă, cu bebelușul înfiat și soțul! Ce stilată!
Avantaje.ro
O recunoști? Imagini uitate din tinerețea Vioricăi Dăncilă. A fost mereu cochetă, coafată, cu ținute impecabile și bijuterii, dar stai să o vezi acasă, cu bebelușul înfiat și soțul! Ce stilată!
Cele mai bogate actrițe din Turcia. Beren Saat, Hande Erçel și vedetele cu averi de milioane
Tvmania.ro
Cele mai bogate actrițe din Turcia. Beren Saat, Hande Erçel și vedetele cu averi de milioane

Alte știri

Mario Iorgulescu a încercat să se sinucidă. Primele declarații făcute de acesta, după accidentul din 2019. „Le-am dat un mesaj de adio părinților”
Știri România 12:31
Mario Iorgulescu a încercat să se sinucidă. Primele declarații făcute de acesta, după accidentul din 2019. „Le-am dat un mesaj de adio părinților”
Doctoratul unei cercetătoare românce la Cambridge face vâlvă în presa și în Parlamentul din Marea Britanie
Știri România 11:36
Doctoratul unei cercetătoare românce la Cambridge face vâlvă în presa și în Parlamentul din Marea Britanie
Parteneri
Fanteziile pornografice și cruzimea unei neveste naziste. Cum se afișa în fața prizonierilor cea poreclită „Cățeaua de la Buckenwald”
Adevarul.ro
Fanteziile pornografice și cruzimea unei neveste naziste. Cum se afișa în fața prizonierilor cea poreclită „Cățeaua de la Buckenwald”
MM Stoica i-a distrus în direct după Inter – Napoli 2-2: „Joci în Serie A! Nu ai voie să faci așa ceva”
Fanatik.ro
MM Stoica i-a distrus în direct după Inter – Napoli 2-2: „Joci în Serie A! Nu ai voie să faci așa ceva”
Superliga.ro (P)
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Alexandru Chipciu, o conferință cu de toate: „Poate voi fi o ‚pușcărie’ de antrenor”
Alexandru Chipciu, o conferință cu de toate: „Poate voi fi o ‚pușcărie’ de antrenor”
Parteneri
La 6 luni de când s-a căsătorit, celebra actriță a anunțat că este însărcinată. Ținuta purtată la Globurile de Aur 2026 i-a pus în evidență burtica de gravidă. Foto
Elle.ro
La 6 luni de când s-a căsătorit, celebra actriță a anunțat că este însărcinată. Ținuta purtată la Globurile de Aur 2026 i-a pus în evidență burtica de gravidă. Foto
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Unica.ro
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Viva.ro
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”

Monden

Topul celor mai elegante apariții de la Globurile de Aur 2026. Cel mai bine îmbrăcate vedete pe covorul roșu
Stiri Mondene 12:35
Topul celor mai elegante apariții de la Globurile de Aur 2026. Cel mai bine îmbrăcate vedete pe covorul roșu
Desafio: Aventura, 12 ianuarie 2026. Recompensele schimbă regulile jocului, iar tensiunile ating cote maxime
Stiri Mondene 12:31
Desafio: Aventura, 12 ianuarie 2026. Recompensele schimbă regulile jocului, iar tensiunile ating cote maxime
Parteneri
Sydney Sweeney șochează cu un pictorial nud pentru W Magazine. Apariția care a stârnit reacții în SUA
TVMania.ro
Sydney Sweeney șochează cu un pictorial nud pentru W Magazine. Apariția care a stârnit reacții în SUA
România atinge polul frigului. Cel mai aspru episod de iarnă, în noaptea de luni spre marţi
ObservatorNews.ro
România atinge polul frigului. Cel mai aspru episod de iarnă, în noaptea de luni spre marţi
Mara Bănică, îngrozită de cât a putut să plătească impozit pentru casă și mașină în 2026: „Mai bine mor cu ei de gât”
Libertateapentrufemei.ro
Mara Bănică, îngrozită de cât a putut să plătească impozit pentru casă și mașină în 2026: „Mai bine mor cu ei de gât”
Parteneri
Mario Iorgulescu, interviu din clinica din Italia în care este internat: „Am încercat să mă sinucid!”
GSP.ro
Mario Iorgulescu, interviu din clinica din Italia în care este internat: „Am încercat să mă sinucid!”
Cuplul viral din sport s-a despărțit după o săptămână de relație intensă
GSP.ro
Cuplul viral din sport s-a despărțit după o săptămână de relație intensă
Parteneri
Timothée Chalamet, Globul de Aur! Lista COMPLETĂ a câștigătorilor din 2026
Mediafax.ro
Timothée Chalamet, Globul de Aur! Lista COMPLETĂ a câștigătorilor din 2026
Femeie împușcată de 7 ori în fața copilului ei de 1 an! Doi indivizi mascați au intrat în locuință și au atacat-o fără milă! De necrezut ce a urmat
StirileKanalD.ro
Femeie împușcată de 7 ori în fața copilului ei de 1 an! Doi indivizi mascați au intrat în locuință și au atacat-o fără milă! De necrezut ce a urmat
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
Wowbiz.ro
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
Wowbiz.ro
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
Cine pierde pensia de urmaș în 2026. Noile reguli lovesc mii de români
Redactia.ro
Cine pierde pensia de urmaș în 2026. Noile reguli lovesc mii de români
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! Artista, internată de urgență la Spitalul Județean din Suceava
KanalD.ro
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! Artista, internată de urgență la Spitalul Județean din Suceava

Politic

Hubert Thuma, lider influent în PNL, a ieșit din umbră și acuză Guvernul Bolojan în scandalul creșterii taxelor și impozitelor locale
Politică 09 ian.
Hubert Thuma, lider influent în PNL, a ieșit din umbră și acuză Guvernul Bolojan în scandalul creșterii taxelor și impozitelor locale
Mircea Abrudean, politicianul PNL vehiculat la șefia SRI, a postat pe Facebook un mesaj subtil
Politică 09 ian.
Mircea Abrudean, politicianul PNL vehiculat la șefia SRI, a postat pe Facebook un mesaj subtil
Parteneri
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
ZiaruldeIasi.ro
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
Iată toate cifrele din oferta scrisă a lui Dinamo pentru Blănuță! ”Câinii” insistă să închidă transferul atacantului din Ucraina! Exclusiv
Fanatik.ro
Iată toate cifrele din oferta scrisă a lui Dinamo pentru Blănuță! ”Câinii” insistă să închidă transferul atacantului din Ucraina! Exclusiv
The Guardian recomandă un loc din România, care dă senzația că te afli la capătul lumii, în topul destinațiilor pentru 2026
Spotmedia.ro
The Guardian recomandă un loc din România, care dă senzația că te afli la capătul lumii, în topul destinațiilor pentru 2026