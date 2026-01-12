Ceai de turmeric - proprietăţi, beneficii şi contraindicaţii

Ce este turmericul

Turmericul (Curcuma longa) este o plantă erbacee perenă din familia ghimbirului, ai cărei rizomi tuberoși (tulpini subterane) au fost utilizați din antichitate drept condiment, colorant textil și ca planta medicinală.

Originar din sudul Indiei și Indoneziei, turmericul este cultivat pe scară largă pe continent și în insulele Oceanului Indian.

Plantele de turmeric ating aproximativ 1 metru și au frunze lungi și simple cu pețioli lungi. Frunzele ies din rizomii ramificați care se află chiar sub suprafața solului. Rizomii mai bătrâni sunt oarecum solzoși și maronii, în timp ce rizomii tineri sunt de culoare galben pal până la maro-portocaliu.

Rizomul are o aromă asemănătoare piperului și un gust cald, oarecum amar, având o culoare galben-portocaliu intens.

Cunoscut pentru proprietățile sale antiinflamatorii, turmericul este uneori consumat sub formă de ceai sau sub formă de pastile pentru o varietate de afecțiuni, inclusiv artrită și probleme intestinale. De asemenea, este uneori folosit pentru a aromatiza anumite mâncăruri sau băuturi, arată Britannica.com.

Cum se face ceai de turmeric

Ceaiul de turmeric este foarte ușor de preparat acasă cu turmeric proaspăt sau uscat.

Ceai de turmeric proaspăt

Pentru a prepara ceai de turmeric folosind turmeric proaspăt, întreg:

Tăiați o bucată de turmeric proaspăt de 2,5 cm în felii mici.

Combinați turmericul cu 240 ml de apă.

Aduceți apa și turmericul la fierbere.

Lăsați să stea 3-5 minute.

Strecurați bucățile de turmeric din lichid.

Ceai de turmeric uscat, măcinat

Pentru a prepara ceai de turmeric folosind turmeric uscat, măcinat, combinați 1/2 linguriță (1,5 grame) de turmeric măcinat cu 240 ml de apă, folosind un tel sau un instrument similar,

Aduceți apa și turmericul la fierbere. Lăsați să stea 3-5 minute.Amestecați bine pentru a vă asigura că turmericul este bine omogenizat.

Ceai de turmeric preparat la rece

Puneți 4 linguri (37,6 grame) de ceai de turmeric uscat sau o bucată de turmeric proaspăt de 10 cm, tăiată în cuburi de 1 cm, în 4 căni de apă. Lăsați să stea la frigider timp de 24 de ore.

Strecurați ceaiul folosind o tifon sau o sită cu plasă de sârmă.

La oricare dintre aceste rețete de bază, puteți adăuga cu ușurință miere pentru a îndulci ceaiul după gust sau puteți include alte ingrediente, după cum doriți.

Tipuri de ceai de turmeric

Ceaiul de turmeric are o aromă unică pe care unii oameni o descriu ca fiind ușor pământie. Este delicios și simplu, dar este adesea asociat și cu alte tipuri de ceaiuri, condimente și arome.

Ceaiul de turmeric se potrivește bine cu următoarele condimente:

ghimbir

scorțișoară

nucșoară

anason

busuioc

cardamom

De asemenea, puteți încerca să îl amestecați cu o altă băutură, cum ar fi:

lapte vegetal sau de origine animală

ceai verde

suc de portocale

suc de ananas

Și s-ar putea să vă placă să adăugați arome cum ar fi:

lămâie

lime

miere

sirop de arțar

nucă de cocos

vanilie

piper negru

Piperul negru poate părea o asociere ciudată pentru ceai, dar când vine vorba de ceaiul de turmeric, nu este atât de exagerat pe cât ați putea crede.

Piperul negru nu numai că adaugă profunzime aromei picante a turmericului, dar conține și un nutrient numit piperină, care ajută organismul să absoarbă semnificativ mai multă curcumină din turmeric. Rețineți că organismul nu absoarbe foarte bine curcumina, așa că acest lucru poate ajuta.

Mai mult, curcumina este un nutrient liposolubil, așa că asocierea turmericului cu grăsimi precum uleiul de cocos sau laptele, ar putea, de asemenea, să vă ajute să absorbiți mai mult din acest nutrient.

Ceai de turmeric – proprietăți și beneficii

Ceaiul de turmeric se prepară prin infuzarea turmericului proaspăt sau uscat în apă. Are o culoare galbenă, portocalie sau aurie, un gust plăcut, cu o notă picantă pe care oamenii o descriu adesea ca fiind dulce-amăruie.

Aroma amintește de rădăcina de ghimbir, ceea ce este de înțeles, deoarece atât turmericul, cât și rădăcina de ghimbir fac parte din familia de plante Zingiberaceae.

Ceaiul de turmeric este ușor de preparat acasă, iar pliculețele de ceai de turmeric ambalate sunt de obicei destul de ușor de găsit în magazinele alimentare și în ceainăriile specializate. Apare adesea și în meniurile cafenelelor.

O sursă bună de nutrienți

Curcumina este cea mai important atunci când vorbim despre proprietățile turmericului. Dar nu este singurul nutrient prezent în turmeric sau în ceaiul de turmeric.

O linguriță (3 grame) de turmeric uscat, o cantitate pe care ați putea-o folosi pentru a prepara o cană sau două de ceai de turmeric, conține, de asemenea:

Mangan: 26% din valoarea zilnică recomandată (VZR)

Fier: 9% din VZR

Cupru: 4% din VZR

Conține compuși bioactivi

Compușii bioactivi sunt nutrienți care susțin sănătatea. Aceștia includ vitamine și minerale comune, precum și compuși mai puțin cunoscuți, cum ar fi polifenolii și uleiurile volatile.

Curcuminoidele, cum ar fi curcumina, sunt cel mai mare grup de compuși bioactivi găsiți în ceaiul de turmeric, deși conține sute de alții, inclusiv multe uleiuri esențiale volatile și mai multe tipuri de antioxidanți.

Sărac în calorii

Fără lapte sau îndulcitori suplimentari, cum ar fi mierea, o cană (240 ml) de ceai de turmeric conține probabil între 10 și 30 de calorii, în funcție de cantitatea de turmeric pe care o utilizați și de tipul acestuia.

Prin urmare, dacă sunteți în căutarea unor modalități de a reduce caloriile din dieta dumneavoastră, ceaiul de turmeric ar fi un înlocuitor excelent pentru băuturile bogate în calorii, cum ar fi băuturile răcoritoare, sucurile și alcoolul.

Un ceai excelent pentru somn

Ceaiul simplu de turmeric nu conține cofeină. Prin urmare, este un ceai excelent de savurat la sfârșitul după-amiezii sau seara, fără a vă perturba ciclul de somn.

În plus, se potrivește bine cu alte ceaiuri fără cofeină, cum ar fi mușețelul.

Cu toate acestea, ceaiul de turmeric din comerț este adesea folosit în amestecuri cu alte tipuri de ceai verde sau negru, ambele fiind cofeinizate. Dacă doriți să vă bucurați de ceaiul de turmeric fără doza de cofeină, asigurați-vă că găsiți un ceai fără cofeină.

Poate susține sănătatea inimii

Turmericul și curcumina pot ajuta la menținerea funcționării corecte a inimii în mai multe moduri.

Studiile sugerează că suplimentele de turmeric și curcumină pot scădea tensiunea arterială și nivelul de grăsimi din sânge, ambele putând fi factori de risc pentru bolile de inimă atunci când depășesc nivelurile normale.

De exemplu, un studiu a constatat că administrarea de turmeric timp de 12 săptămâni sau mai mult a redus semnificativ tensiunea arterială sistolică.

Un studiu separat a observat că suplimentele de turmeric și curcumină au redus unele niveluri de grăsimi din sânge, inclusiv colesterolul LDL (rău) și trigliceridele totale.

Deși ceaiul de turmeric poate să nu conțină la fel de multă curcumină concentrată ca suplimentele din aceste studii, aceste rezultate sugerează că ceaiul de turmeric ar putea fi totuși un adaos bun la o dietă sănătoasă pentru inimă, arată Healthline.com.

Ar putea să îmbunătățească starea de spirit

Oamenii de știință explorează, de asemenea, modul în care curcumina poate fi legată de depresie și tulburări de dispoziție.

Ceaiurile de turmeric nu vor conține aceeași cantitate de curcumină concentrată pe care participanții la studii au consumat-o, dar este posibil ca ceaiul de turmeric să aibă totuși un anumit efect asupra stării de spirit.

Pentru mulți oameni din întreaga lume, o ceașcă fierbinte de ceai este un ritual plăcut, calmant și liniștitor în sine. Așa că vă puteți bucura de o ceașcă de ceai de turmeric în orice moment al zilei.

Colorant natural

Turmericul este bine cunoscut pentru culoarea sa galben-portocalie intensă, care provine de la curcuminoidele pe care le conține.

De fapt, pigmenții de culoare ai turmericului sunt extrem de puternici, ceea ce înseamnă că pot păta cu ușurință multe materiale, cum ar fi dinții, hainele și blaturile de lucru.

În unele situații, acesta ar putea fi exact ceea ce căutați. Ceaiul de turmeric, sau pur și simplu turmericul infuzat în apă, poate fi folosit pentru a vopsi multe lucruri diferite, cum ar fi țesături și chiar ouă, fără a folosi substanțe chimice dure sau aditivi.

Riscuri și contraindicații

În general, ceaiul de turmeric este considerat sigur pentru majoritatea oamenilor atunci când este consumat cu moderație.

Totuși, anumite grupuri de persoane ar trebui să fie precaute cu ceaiul de turmeric sau, în unele cazuri, chiar să îl evite complet.

În prezent, nu este clar dacă turmericul este sigur pentru femeile însărcinate și care alăptează în cantități mai mari decât cele găsite în mod obișnuit în alimente. Prin urmare, cel mai bine este să vă mențineți aportul de turmeric la cantități moderate dacă sunteți însărcinată sau alăptați.

Se știe că unele persoane au prezentat reacții alergice la curcumină. Dacă observați orice tip de iritație a pielii după manipularea sau consumul de turmeric, consultați un medic înainte de a bea ceai de turmeric.

Dacă luați medicamente, cel mai bine este să vă adresați medicului, înainte de a bea ceai de turmeric. Curcumina poate interacționa cu anumite medicamente, cum ar fi anticoagulantele, antidepresivele, antibioticele și medicamentele împotriva cancerului.

Sursă foto – Shutterstock.com

