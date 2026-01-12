Zeci de muncitori, concediați în ultima zi a anului

Sfârșitul anului trecut a adus o surpriză neașteptată și neplăcută pentru 70 de angajați de la Oerlikon, un grup tehnologic elvețian din Badia al Pino, regiunea Arezzo, Italia.

În ultima zi a anului, multinaționala, care a achiziționat fabrica de accesorii și bijuterii Amom în 2021, a anunțat încetarea activității și concedierea tuturor angajaților.

Conform publicației ilfattoquotidiano.it, concedierile au fost comunicate fiecărui angajat individual prin apel video. Fără notificare prealabilă, aceștia au rămas fără muncă peste noapte.

Miercuri, în cadrul unei întâlniri desfășurate online, sindicatele au cerut retragerea concedierilor sau, în subsidiar, accesarea unui instrument de protecție socială diferit de șomajul tehnic pentru încetarea activității. Răspunsul companiei a fost negativ în ambele cazuri.

Parlamentar: „A concedia 70 de muncitori printr-un apel video este un act de aroganță inacceptabil”

Conflictul de muncă este transferat acum direct la nivel regional. Un prim grup de lucru este deja convocat pentru 14 ianuarie, însă revendicările riscă să se lovească de un nou refuz.

Nemulțumirea este atât de mare, încât situația a ajuns chiar și în sfera politică italiană. Deputatul Partidului Democrat, Emiliano Fossi, secretar al formațiunii în Toscana, a anunțat depunerea unei interpelări parlamentare pe acest caz.

„A concedia 70 de muncitori printr-un apel video improvizat este un act de aroganță inacceptabil și o încălcare gravă a demnității muncii. Nu ne aflăm doar în fața unei crize industriale, ci a unui comportament iresponsabil, care șterge orice respect pentru oameni, pentru relațiile sindicale și pentru un teritoriu deja pus la grea încercare”, a declarat Fossi.

Potrivit liderului PD, „a trata muncitorii ca pe niște figuranți de care te debarasezi de la distanță este nedemn de o țară civilizată”.

Apel către Guvern după concedierile în masă

Emiliano Fossi a cerut intervenția Guvernului, acuzând lipsa de reacție în fața deciziilor luate de marile grupuri multinaționale.

„Guvernul nu poate întoarce privirea în timp ce multinaționale care au beneficiat de instrumente de protecție socială și de dialog instituțional decid unilateral să închidă, făcând inutile mesele de negociere și angajamentele deja asumate”, a afirmat deputatul.

Acesta a solicitat „verificări imediate privind legalitatea procedurilor” și „activarea unui grup de lucru național pentru gestionarea crizei”.

În urmă cu aproape un an, compania americană GrubHub a concediat 550 de angajați printr-o ședință video colectivă de doar 3 minute și 17 secunde. Printre cei afectați s-au aflat și câteva zeci de români. Decizia a fost anunțată fără avertisment, iar angajații au fost deconectați de la platformele companiei chiar înainte de apelul video.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE