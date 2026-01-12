Cântărețul s-a duelat pentru a rămâne la Survivor România 2026 cu Larisa Uță, însă aceasta din urmă a câștigat, astfel că Iustin HVNDS (Hands) și-a făcut bagajele și a plecat înapoi în România.

Înainte de a se urca în avionul care l-a transportat acasă din Republica Dominicană, artistul a oferit o reacție pentru Libertatea.

„M-am adaptat ușor la foame, frig și condiții mai dificile. Totuși, lipsa contactului cu cei dragi nu a devenit mai ușoară! Deși îmi era frică de îndemânarea pe care o am, probele au fost distractive și mi-au plăcut mult.

Din păcate, dar și din fericire, nu am stat suficient de mult timp încât să îi pot cataloga așa de ușor pe Faimoși. Toți au plusuri și minusuri. Vom vedea împreună ce se va întâmpla mai departe la Survivor România 2026. Sunt foarte multe plusuri pe care ți le aduce un astfel de show! Putem enumera descoperirea noilor limite, descoperirea de sine și deconectarea completă de la tehnologie”, a spus Iustin HVNDS (Hands) în exclusivitate pentru Libertatea.

Fiind primul eliminat din show-ul de la Antena 1, artistul a putut să reziste la Survivor România 2026 doar trei zile. Însă pare că, deși a stat puțin în Republica Dominicană, banii care i-au intrat în cont nu au fost deloc puțini.

Potrivit jurnaliștilor de la Cancan, Iustin HVNDS (Hands) ar fi primit de la Antena 1 un contract în care se preciza că va fi remunerat cu 2.000 de euro pentru fiecare săptămână petrecută departe de România.

Astfel, pentru că el a fost chiar primul concurent eliminat, Iustin HVNDS (Hands) s-a ales doar cu 2.000 de euro pentru participarea la Survivor România 2026.