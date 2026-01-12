„În noaptea de luni spre marți, gerul va cuprinde aproape întreaga țară, iar valul de aer rece va coborî temperaturile până la -19…-9 grade Celsius, cu cele mai scăzute valori în Transilvania și în zonele montane.

Gândurile noastre se îndreaptă și către colegii aflați la datorie în această noapte, care vor lucra în condiții dificile, mai ales cei implicați în misiuni de stingere a incendiilor. Avertizarea este valabilă din această seară, ora 20:00, până mâine dimineață, la ora 10:00, interval în care frigul ne va testa rezistența și atenția”, conform IGSU.

De asemenea, IGSU îndeamnă ca oamenii să se protejeze atât pe ei, pe cei vulnerabili, cât și animalele.

„Protejați-vă pe voi, pe cei vulnerabili și animalele, îmbrăcați-vă adecvat și limitați deplasările la strictul necesar. De multe ori, cea mai sigură opțiune este să rămâneți la adăpost. Fiți prudenți în folosirea mijloacelor de încălzire și nu adormiți niciodată cu focul aprins în sobă”, se arată în postarea transmisă de IGSU.

Meteorologii ANM au emis prognoza meteo pentru perioada 12-25 ianuarie 2026. În mai multe zone din România va ninge. În a doua parte a intervalului scăpăm de ger, iar vremea urmează să se încălzească.

