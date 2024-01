Medicul-șef a povestit că în 24 de ore el și colegii săi urgentiști văd aproximativ 270 de pacienți, în zilele de luni întotdeauna peste 300 de pacienți, dintre care circa 80 nu sunt cazuri de urgență, adică așa-numitele cazuri de cod albastru sau alb. UPU Suceava are în total 11 medici, cu tot cu șeful de secție, care acoperă solicitările 24 de ore din 24, 7 zile din 7.

Săptămâna trecută, de exemplu, a spus doctorul Cîrlan, la UPU s-a prezentat un sucevean care le-a spus medicilor că a venit fiindcă a visat urât. „A fost întrebat de colegi dacă mai are și alte probleme și a spus că nu, doar atât, a visat urât. Altul a venit fiindcă i s-a ridicat părul pe abdomen când se uita la televizor. Se electrizase cu telecomanda, dar nu și-a dat seama”, a relatat medicul.

Dr. Cîrlan afirmă că în foarte multe situații de non-urgențe cei care vin la UPU sunt persoane tinere, care dacă au modificare a stării generale caută imediat simptomele pe internet și se opresc la cele mai grave boli care ar avea semnele respective, intră în panică și merg la Urgență.

„La un moment dat aveam pe paturi în UPU patru tineri pregătiți pentru consult. Toți butonau telefoanele. Am întrebat care e urgența? Unul spunea că îi amorțește o mână, altul că i se pare că are înțepături în piept… Toți căutau pe net direct infarct. Bineînțeles că infarctul poate să apară și la vârste tinere, dar nu era cazul aici. Zilnic, cel puțin o persoană se prezintă în UPU pentru că are senzația că…”, a spus medicul-șef al UPU Suceava.

Recomandări Decizie a Curții de Justiție a UE în cazul gropii de gunoi din Pasul Mestecăniș: „Un proces în materie de mediu nu trebuie să fie exagerat de costisitor”. Avocată: Ea poate fi aplicată și în cazul One – Salvați Bucureștiul

Doctorul Cîrlan spune că în UPU toți acești pacienți sunt consultați, li se măsoară tensiunea, li se face electrocardiogramă (EKG), sunt ascultați cu stetoscopul și, dacă simptomele conduc spre un diagnostic, li se fac și analize și investigații suplimentare. Toate sunt consumatoare de timp și resurse și ar putea fi cu ușurință rezolvate la cabinetele medicilor de familie, sau în centrele de permanență.

În plus, deoarece nu sunt urgențe, timpul de așteptare este mai lung, astfel că inevitabil apar și nemulțumirile din partea pacienților sau a aparținătorilor. „Scandal în UPU fac de regulă pacienții cu cod albastru și alb. Metoda Fast Track, unde un medic şi un asistent din UPU evaluează cazurile non-urgenţe, este ideală, dar presupune ca un doctor să se ocupe doar de asta în intervalul orar 11.00-23.00. Dacă am fi 5-6 medici pe tură ar fi simplu, dar când suntem trei, cum să te mai împarți? O soluție ar fi ca centrele de permanență să aibă baterii de teste minore, să facă un EKG, o hemoleucogramă simplă, care costă 4 lei, care tot te ajută să conturezi un diagnostic. Altfel, acești pacienți tot la UPU ajung”, spune medicul.

Urmărește-ne pe Google News