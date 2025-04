Casa a fost cuprinsă de flăcări chiar de ziua, de Sf. Gheorghe. Flăcările au cuprins acoperișul, iar cei 30.000 de euro au ars, înainte ca pompierii să poată stinge vâlvătaia.

„Mi-am distrus şi eu munca mea de o viaţă. Mi-au ars banii. Nu mai am nimic, sunt gata. Sunt terminat”, au fost primele cuvinte ale lui Gheorghe Pleș, care a asistat neputincios la nenorocirea care l-a lovit chiar de ziua lui.

„Erau în pod, în dulap şi în dulapul ăla erau haine din alea vechi, şi acolo erau puşi şi înveliţi într-o folie de aluminiu din aia de nu arde. Dar totuşi a ars”, a spus proprietarul. Acesta a mărturisit că din banii strânși dorea să-și cumpere un autoturism deoarece mașina pe care o are e veche, are 21 de ani.

Bărbatul de 60 de ani era la serviciu atunci când a fost sunat de fiul său, care îi este şi vecin, că locuința sa a luat foc.

„Noi stăm vizavi de casa care a luat foc. La un moment dat s-a luat curentul. Când am ajuns să văd ce se întâmplă, deja ea luase foc. Am reuşit să iau un extinctor de maşină, am stins siguranţa, dar, din păcate, s-a extins la acoperiș”, a adăugat fiul bărbatului.

Se pare că incendiul ar fi pornit de la o siguranţă defectă de care proprietarul ar fi ştiut, ba chiar ar fi sunat la furnizor pentru a rezolva situaţia.

