Erick trăiește pe străzi de aproximativ un deceniu și aceasta este a patra casă în copac pe care o construiește. El susține că această strategie îl ajută să se protejeze de pericolele vieții pe stradă.

Noua casă în copac a lui Erick va include o plasă de trambulină, un stâlp de pompieri, pereți camuflați și un scaun ejectabil pentru a putea scăpa rapid.

„Nu fac asta ca să complic lucrurile pentru oraș. Voi fi o povară oricum. Asta pur și simplu funcționează pentru mine. Trebuie să faci ce funcționează pentru tine”, a declarat Erick.

Vecinii au păreri împărțite despre prezența lui Erick. Maria Alvarado, o mamă din zonă, spune: „Nu deranjează pe nimeni. E pur și simplu acolo, în copacul lui. Treci pe lângă el și nu te-a jignit niciodată. E mereu în lumea lui mică”.

În schimb, un comerciant local îl acuză pe Erick de furt: „Mi-au furat două dispozitive de deschidere a porților care valorau 8.000 de dolari fiecare. Am văzut imaginile și el e vinovatul”.

Autoritățile din Los Angeles continuă eforturile de eliminare a taberelor urbane. Primarul Karen Bass a declarat recent că ratele persoanelor fără adăpost din Los Angeles au scăzut în 2024 pentru prima dată în ultimii ani, deși cartierele de corturi și adăposturi improvizate persistă.

Pentru Erick, construirea de case la înălțime este atât o pasiune, cât și o necesitate. „Aceasta nu este prima casă în copac care a fost construită. Tarzan a construit o casă în copac când avionul lui s-a prăbușit. Eu doar o readuc la viață”.

