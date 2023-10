UPDATE ora 15.05: Bărbatul a coborât de pe monumentul Smolensk și a fost reținut, iar o verificare pirotehnică este în curs de desfășurare, a declarat Sylwester Marczak, purtător de cuvânt al Direcției Generale de Poliție, pentru publicația Onet.

***

Știre inițială: Bărbatul poartă un rucsac, ține în mână un obiect neidentificat și a amenințat că se va arunca în aer, relatează publicațiile poloneze Rzeczpospolita și Gazeta Wyborcza.

O imagine de la incident a fost publicată pentru prima dată pe rețelele sociale de jurnalista BBC Sarah Rainsford care se află în zonă. Aceasta relatează că poliția le-a interzis oaspeților hotelului să iasă din clădire, ei fiind avertizați că „bărbatul ar putea fi foarte periculos”.

Major police deployment in central Warsaw with reports that this man is claiming he has a bomb. Reasons unclear. Streets around are all blocked off. pic.twitter.com/HzyzRcXElN