Văzuți tot mai des în apropierea orașelor

California și urșii sunt inexplicabil legați. De fapt, statul are unul pe steagul său. În timp ce populația de urși grizzly a scăzut, urșii bruni par să prospere pe Coasta de Vest. Potrivit ziarului local, Tahoe Daily Tribune, între 60.000 și 80.000 de urși trăiesc în această regiune, care se întinde pe peste 400.000 de kilometri pătrați. Așadar, întâlnirea unui exemplar nu este neobișnuită. Pot fi văzuți pe poteci de munte, dar și, din ce în ce mai mult, în apropierea orașelor.

Mai multe videoclipuri de pe rețelele de socializare atestă prezența lor, inclusiv în Los Angeles. Acest lucru a dus la unele întâlniri neașteptate. Dar asta nu e nimic în comparație cu ceea ce trăiește Ken Johnson. Bărbatul care locuiește în Altadena, în partea de nord a metropolei, are de-a face cu un ocupant ilegal de peste o lună.

El și-a împărtășit povestea pentru NBC News. Animalul sălbatic și-a făcut culcuș în spațiul de sub casă, un lucru îngrozitor. Mai mult decât pericolul, Ken Johnson menționează în principal zgomotul și mirosurile constante. „Este un coșmar”, se plânge bărbatul.

Musafirul nepoftit are 230 de kilograme

Animalul, care cântărește aproximativ 230 kg, a apărut de mai multe ori pe imaginile de pe camerele de supraveghere ale proprietății. Ocazional, iese pentru a se dezmorți sau pentru a se bucura de ploaie. Acesta a fost cazul, de exemplu, de Crăciun. Apoi se întoarce în bârlog, strecurându-se prin deschizătura care duce sub casă.

„Îmi imaginez că e mai confortabil decât să dormi afară”, presupune proprietarul, comparând în același timp situația cu un film de groază. În timpul acestor veniri și plecări, ursul a rupt conducta de gaz.

Ken Johnson a încercat mai multe metode pentru a scăpa de ocupantul ilegal. A pus chiar și înregistrări cu câini care lătrau, dar fără succes; ursul părea hotărât să rămână. În zonă, a avut loc o capturare, dar a fost vorba de un alt animal, care a fost prins de către autorități, în cartier.

„Aș fi fericit dacă s-ar întoarce în munți”, a spus californianul când a fost întrebat despre finalul fericit la care speră. Nu este prima dată când o astfel de „mutare” are loc în Altadena.

În februarie, un cuplu a avut aceeași experiență ca și Ken Johnson. Ursul a ieșit în cele din urmă, atras de aroma de pui la cuptor.