Căderea a fost amortizată

Bărbatul, care are în jur de 80 de ani, a rămas uluit când căderea sa terifiantă a fost amortizată de un uscător de haine de la etajul 7, ceea ce l-a salvat de la moarte sigură.

Bărbatul a rămas întins pe spate, cu picioarele atârnând în aer, în timp ce aștepta salvarea, iar martorii se temeau că suportul s-ar putea rupe în orice clipă sub greutatea sa.

Un agent de securitate curajos a coborât pe exteriorul clădirii înalte din orașul Nanjing, provincia Jiangsu din China, pentru a-l ajuta.

Gardianul și-a legat un furtun de pompieri în jurul taliei și a coborât cu grijă de la o fereastră de la etajul 8 pentru a ajunge la el.

Martorii au declarat că bărbatul a căzut accidental de la etajul 15 al unui bloc rezidențial și a rămas blocat pe un uscător de haine în fața unei ferestre de la etajul șapte.

Un agent de pază curajos a intervenit

Salvatorul este Zhang Wei, în vârstă de 32 de ani, șeful echipei de securitate a complexului rezidențial, care a ajuns la fața locului, după ce a primit un apel de urgență.

Zhang a spus că, atunci când a sosit, bătrânul atârna în fața ferestrei de la etajul 7 și risca să se prăbușească în orice moment.

Apartamentul de la etajul 7 era gol, iar la ferestrele de la etajul 6 erau montate bare metalice, ceea ce făcea imposibilă intervenția. Așadar, accesul era posibil doar de sus.

Un locuitor de la etajul 8 i-a deschis ușa, permițându-i lui Zhang să intervină.

S-a legat cu un furtun de incendiu

Agentul a scos un furtun de incendiu dintr-un hidrant, l-a legat în jurul taliei și, cu ajutorul altor paznici și al locatarului de la etajul opt, a coborât pe fereastră spre bătrân.

Filmările îl arată pe Zhang ținându-se de pervazul ferestrei în timp ce coboară, pășește pe pervazul de dedesubt și îl trage pe bătrân înapoi în apartament.

Zhang a spus că bătrânul a rămas conștient pe tot parcursul salvării.

Coborârea a durat aproximativ un minut, a povestit el, deoarece știa că salvarea trebuia finalizată cât mai repede posibil, atât pentru bărbatul în vârstă, cât și pentru el însuși.

După ce a fost adus înapoi în siguranță, în locuință, bătrânul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE