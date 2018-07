Vârsta înaintatã, singurătatea, lipsa puterii de altã datã si problemele de familie îl fac acum să caute sprijin printre străini, deși are copii, scrie vremeanoua.ro.

Potrivit bărbatului, criteriile pe care trebuie să le îndeplinească persoana eligibilă pentru acest post sunt:

Aurel Pricop a lucrat toată viața în domeniul tehnologic, mai întâi ca maistru, iar apoi ca inginer. În paralel, a fost si muzicant. cântând la acordeon, inclusiv pe la nunți.

Am fost un om activ toată viata. Am muncit la uzină, am cântat la nunti cu acordeonul, am fost vânător, am construit trei case. Nu singur, împreună cu sotia mea, Dumezeu s-o ierte, care a murit acum 15 ani. A căzut si s-a lovit grav la cap. Jumate a fost a paralizată si nu s-a mai putut face ceva. Am fost cu cea peste tot, dar nu a mai fost să fie. Am trei copii, care nici nu se uită la mine. Le-am spus că eu caut pe cineva care să aibã grijă de mine, iar la schimb îi dau tot ce am, dar nu-i interesează, că au de toate. Eu am o pensie bună, nu îmi mai trebuie nimic, decât un ajutor în gospodărie', povestește bãtrânul.