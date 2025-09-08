Luat din pătuț

Micuțul a fost dus de urgență la un spital din Uttar Pradesh, dar a fost declarat decedat la sosire.

Se crede că maimuțele au intrat în casa din satul Surajpur și l-au luat pe bebeluș în timp ce familia acestuia își îndeplinea treburile zilnice.

Panica i-a cuprins însă pe părinți, după ce au observat că fiul lor nu era nicăieri. Au început să caute frenetic și, în cele din urmă, au auzit strigăte slabe de pe acoperiș. În urma anchetei, polițiștii au descoperit copilul într-un butoi umplut cu apă.

Poliția a intervenit la fața locului, a efectuat o anchetă preliminară și a trimis trupul neînsuflețit la autopsie.

Oamenii cer măsuri eficiente

Incidentul a lăsat comunitatea locală șocată și îndurerată. Locuitorii spun că această tragedie scoate în evidență o problemă de lungă durată legată de comportamentul agresiv al maimuțelor din zonă.

Sătenii îndeamnă acum autoritățile să ia măsuri eficiente pentru a preveni pierderi suplimentare de vieți omenești și pentru a asigura siguranța publică.

Tragedia vine după un caz similar din 2022, când un alt bebeluș de două luni a fost târât de pe o terasă și aruncat într-un rezervor de apă de maimuțe.

Imaginile de pe camerele de supraveghere au arătat momentul în care Keshav Kumar a fost răpit de primatele periculoase.

S-a speculat că răpirea ar fi fost pusă la cale de o femeie bogată care își pierduse propriul copil.

Un medic veterinar local a susținut că o maimuță îndurerată ar fi putut confunda puiul cu propriul ei copil, înainte de a-l arunca odată ce și-a dat seama.

Au invadat țara

Se știe că India este invadată de maimuțe în anumite regiuni.

În estul țării, o primată obraznică a fost surprinsă intrând prin efracție într-un birou feroviar și așezându-se la calculator ca să lucreze.

Conform rapoartelor, langurul gri a intrat prin efracție în birou și a început să imite personalul, copiând ceea ce a văzut făcând la oameni. Aceasta urmează unui alt atac asupra unui nou-născut în Tanzania. Bebelușul de o lună era alăptat de mama sa în afara casei familiei când a fost răpit de o maimuță.

