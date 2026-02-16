Un bebeluș cu adevărat unic

Ashlee Black, o tânără din America, simțea că fiica ei va fi specială, însă nu bănuia până la ce punct. Abia la o lună după naștere a observat un detaliu surprinzător: bebelușul ei prezenta culori diferite pe părțile laterale ale feței. Videoclipul publicat pe TikTok a devenit viral și a readus în atenție o întrebare medicală rară: fetița suferă de chimerism?”

Natura are modalități surprinzătoare de a ne uimi, iar povestea micuței Winry, o fetiță născută recent, este dovada pură a acestui fapt. După o sarcină marcată de complicații și monitorizare medicală strictă, părinții au fost uimiți să descopere că fiica lor s-a născut cu o serie de trăsături fizice extrem de rare, care o fac să pară desprinsă dintr-o pictură.

O raritate biologică: Chimerismul

Micuța Winry prezintă o condiție rară numită chimerism. Acest fenomen apare atunci când două ovule fecundate (gemeni) fuzionează în pântecele mamei la începutul sarcinii, formând un singur organism cu două seturi diferite de ADN. Rezultatul?

Un mozaic genetic care se manifestă prin:

Heterocromie: Fetița are ochii de culori diferite.

Fetița are ochii de culori diferite. Bicolorismul pielii și al părului: Trupul ei prezintă nuanțe diferite de pigmentare, vizibile clar atât pe piele, cât și la nivelul părului, care este împărțit în două culori distincte.

O sarcină plină de emoții

Mama fetiței a mărturisit că parcursul celor nouă luni a fost unul extrem de dificil. Fiind considerată o sarcină cu risc ridicat, medicii au supravegheat-o constant, temându-se pentru viabilitatea fătului. Din fericire, în ciuda tuturor temerilor medicale, Winry s-a născut sănătoasă, iar trăsăturile ei unice nu sunt doar un spectacol vizual, ci și un simbol al rezilienței sale.

Reacția părinților și a comunității

Părinții au ales să împărtășească povestea pe rețelele de socializare pentru a celebra diversitatea și pentru a arăta că „diferit” înseamnă, de fapt, „spectaculos”. Deși în timpul sarcinii au trecut prin momente de incertitudine, acum își privesc fiica ca pe un miracol al geneticii.

„Este absolut perfectă așa cum este. Fiecare semn și fiecare culoare ne amintesc cât de specială este venirea ei pe lume”, a declarat mama micuței.

Winry nu este doar un caz medical fascinant, ci și o reamintire a complexității biologice umane, fiind unul dintre puținele cazuri documentate de chimerism uman care se manifestă atât de vizibil și de frumos.

