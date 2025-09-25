Activitatea, suspendată de Poliție

Faptul că un glonț a părăsit poligonul și a rănit o persoană indică un eșec major în respectarea sau implementarea normelor de siguranță. Poliția a deschis o anchetă în acest caz, suspendând activitatea poligonului până la finalizarea cercetărilor.

Joi, polițiștii din Botoşani au fost alertați cu privire la faptul că un bărbat, de 53 de ani, din oraşul Bucecea, ar fi fost lovit de un glonţ, în timp ce se deplasa pe Drumul Naţional 29C,  în apropierea unui poligon de tragere privat.

Imediat a fost constituită echipă operativă formată din poliţişti ai Serviciului Arme Explozivi şi Substanţe Periculoase care au demarat cercetări pentru stabilire împrejurărilor in care s-a produs evenimentul.

„În locul indicat de victima a fost identificat un element de muniţie, care a fost ridicat în vederea continuării cercetărilor”, au transmis reprezentanţii IPJ Botoşani.

Victima, rănită ușor

Victima a scăpat, în urma incidentului, cu o rană ușoară. Deși este o veste bună că rănirea nu a fost gravă, acest aspect nu diminuează gravitatea faptei. Un glonț este o armă letală, iar o rănire ușoară este, în acest context, o chestiune de noroc. Potențialul de tragedie rămâne la fel de mare.

Radu Mazăre, „în cărți” pentru revizuirea condamnării la 9 ani de închisoare pentru retrocedarea plajelor. Cererea, făcută de „evaluatorul imobiliar agreat”
Recomandări
Radu Mazăre, „în cărți” pentru revizuirea condamnării la 9 ani de închisoare pentru retrocedarea plajelor. Cererea, făcută de „evaluatorul imobiliar agreat”

Poliția a anunțat că a fost ridicată autorizaţia de funcţionare a poligonului şi suspendată activitatea acestuia până la finalizarea cercetărilor. Ancheta se desfășoară sub aspectul comiterii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă şi uz de armă fără drept.

Anchetatorii vor examina atât responsabilitatea individuală a persoanei care a tras (pentru vătămare corporală din culpă și uz de armă fără drept), cât și responsabilitatea poligonului (pentru nerespectarea normelor de siguranță care a permis ca un glonț să părăsească incinta și pentru eventualele deficiențe care au dus la ridicarea autorizației).

