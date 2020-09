Un bodyguard de la un cazinou din Ploiești, bătut până a fost lăsat inconștient de doi interlopi

Bodyguardul S.F. spune că îi cunoștea pe ce doi clienți ai cazinoului: “Veneau mereu la cazinou și cereau de băut. De frică, oamenii îi serveau. Eu i-am tot dat afară”.

În noaptea aceea au venit la mine, mi-au cerut o brichetă să-și aprindă o țigară, dar le-am cerut să plece de acolo. Au așteptat să mă întorc cu spatele și m-au lovit direct în cap. Câteva minute am fost inconștient. Nu am știut ce s-a întâmplat cu mine decât atunci când am vizionat imaginile de pe camerele de supraveghere

Bodyguardul bătut: