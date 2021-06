Conform British Airways, avionul transporta marfă și nu avea pasageri la bord. Ultima dată zburase spre Moscova, pe 16 iunie.

Deocamdată, nu se știe ce a dus la avarierea roții din față, însă un purtător de cuvânt al companiei aeriene a anunțat că se vor face cercetări.

„Siguranța este întotdeauna cea mai mare prioritate a noastră și investigăm problema”, a transmis British Airways.

A British Airways 787 Dreamliner just suffered a nose gear collapse at Heathrow Terminal 5 this morning, while preparing for flight ?? #UB1UB2 pic.twitter.com/unFmjBzGvc