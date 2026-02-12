Câinele loial a adus alinare celor îndoliați

Poreclit Bob Coveiro – care înseamnă „gropar” în portugheză – câinele loial a adus alinare celor îndoliați și a devenit un element constant în cimitir până la moartea sa, în 2021, când a fost înmormântat alături de stăpânul său.

Legea care poartă numele câinelui a intrat în vigoare marți și recunoaște „legătura emoțională” dintre animalele de companie și familiile lor umane, a anunțat guvernul statului.

Unul dintre autorii săi, reprezentantul Eduardo Nóbrega, a scris pe rețelele de socializare: „Ceea ce a început ca o poveste de dragoste și loialitate s-a transformat în politică publică.”

Înmormântat lângă stăpânul său

Bob a participat la înmormântarea stăpânului său la cimitirul din Taboão da Serra și a refuzat să plece de atunci, revenind atunci când membrii familiei încercau să-l ia acasă, potrivit presei braziliene.

Câinelui i s-a oferit o căsuță verde în care să locuiască și era cunoscut pentru că însoțea procesiunile funerare de la cimitir, fiind înmormântat în cele din urmă alături de stăpânul său după ce a fost accidentat de un vehicul în 2021.

Organizația locală pentru protecția animalelor Patre, care a strâns fonduri pentru o statuie în memoria sa, a declarat că Bob „a câștigat inimile tuturor celor care l-au întâlnit”.

„Oamenii care erau triști pentru că își îngropau cei dragi reușeau să zâmbească când micuțul câine, care era obsedat de mingi, încerca să se joace”, a transmis organizația într-un comunicat.

„Dragostea nu se termină odată cu la revedere”

Despre Legea Bob Coveiro, Nóbrega a declarat: „Oricine și-a pierdut un animal de companie știe: nu este doar un animal. Este parte din familie. Iar această lege recunoaște această legătură și aduce mai mult respect în momentul despărțirii.”

„Dragostea nu se termină odată cu la revedere”, a scris el pe rețelele sociale. Legea prevede că pisicile și câinii pot fi înhumați în mormintele de familie din acest stat sud-estic – cel mai populat din Brazilia – cu respectarea standardelor sanitare, iar serviciile funerare locale vor stabili regulile exacte pentru acest lucru. Brazilia are a treia cea mai mare populație de animale de companie din lume, cu 160 de milioane de prieteni patrupede, potrivit datelor Pet Brasil Institute.

Povestea câinelui din Japonia care timp de nouă ani a mers zilnic la gara unde obișnuia să-și aștepte stăpânul, dar acesta murise, a devenit un simbol al loialității. Ceva din spiritul lui Hachiko pare să locuiască sufletul unui cățel din comuna Teaca, județul Bistrița, care își așteaptă zilnic stăpânul plecat dintre cei vii. Iată povestea lui Mateș, câinele clopotarului.



