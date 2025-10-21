A locuit trei ani într-o mănăstire de pe Muntele Athos

Este vorba despre un cetățean rus, care locuia ilegal pe teritoriul grec, fiind călugăr la o mănăstire de la Muntele Athos. Acesta a fost identificat când i s-au controlat documentele, după ce a încercat să călătorească cu avionul de la Salonic la Istanbul, cu destinația finală la Moscova, potrivit publicației Blic, parte a grupului Ringier.

Călugărul a intrat în Grecia pe 15 ianuarie 2022 și trebuia să plece până pe 28 februarie, în același an. Ulterior, la 1 martie 2022, el a vizitat Muntele Athos, unde i s-a eliberat un permis de ședere de trei zile, dar a rămas acolo aproape trei ani.

Călugărul a fost condamnat și amendat

El a fost arestat miercuri, 15 octombrie, fiind apoi adus în fața unui tribunal din Salonic. Instanța l-a găsit vinovat și l-a condamnat la doi ani de închisoare pentru ședere ilegală și o amendă de 5.000 de euro.

El a afirmat că locuiește în mănăstirea Sfântul Pantelimon de pe Muntele Athos din 1 martie 2022 și că acum dorește să se întoarcă acasă la fiica sa. De asemenea, mănăstirea Sfântul Pantelimon de pe Athos este cunoscută și sub numele de „mănăstirea rusă”, adunând călugări ruși de secole.

Recomandări Un fost judecător al CCR are 10.000 de euro pensie și e bucuros că rămâne cu toți banii, după decizia CCR: „Avem dreptul. Nu înțeleg ce atâta tam-tam”

Nu a crezut că săvârșește o infracțiune

Bărbatul și-a recunoscut faptele. El a susținut că nu a crezut că săvârșește o infracțiune.

În ceea ce privește acuzația adusă împotriva sa, călugărul a declarat: „Intenționam să mă întorc în 2022, dar nu am găsit bilet și am decis să rămân pe Athos. M-am gândit că atunci când voi decide să mă întorc, voi plăti pur și simplu amenda și nu vor exista alte consecințe. Nu știam că este o faptă penală”.

În conformitate cu noua lege din Grecia, bărbatul a fost întrebat dacă dorește să își ispășească pedeapsa cu închisoarea sau să părăsească țara. El a ales să se întoarcă în Rusia, țară în care oricum mergea atunci când a fost arestat în aeroport.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE