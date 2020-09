Un candidat la Primăria Sector 4 a început campania cu un partid și o încheie cu altul! “Am fost vândut de Piedone, un bufon”

În această campanie electorală, locuitorii din Sectorul 4 au fost martorii involuntari ai unei metamorfoze greu de imaginat dincolo de granițele României. Un singur candidat la Primărie, Vasile Negrilă, a fost imprimat pe două tipuri de materiale electorale, care au circulat în paralel!



Același om, din partea a două partide



Pe primele, Negrilă era candidat al PPU-SL, umaniștii conduși de Dan Voiculescu și de președintele executiv Daniel Ionașcu, cel care apărea și el pe fluturașii împărțiți de Negrilă în Sectorul 4. PPU-SL este, de asemenea, partidului lui Popescu ”Piedone”.



Negrilă, candidat al PPU-SL, susținut de Daniel Ionașcu, pe fluturașii împărțiți în Sectorul 4

Pe celelalte afișe, Negrilă apărea pe fond roșu, reprezentând PSDI (Partidul Social Democrat Independent), partidul lui Marian Vanghelie, fostul primar al Sectorului 5 și candidat la Sectorul 5 condus, acum, de Daniel Florea.

Negrilă pe afișul electoral al PSDI (Partidul Social Democrat Independent)

Domnul Piedone, pe numele lui sau al altora, a avut multe afaceri în zonă. E un laș

Vasile Negrilă:

Libertatea l-a contactat pe Negrilă pentru a afla din ce motiv a schimbat partidul în toiul campaniei electorale.



-Domnule Negrilă, v-am văzut pe flyere și ale PPU-SL, și ale PSDI. De unde schimbarea de partid în plină campanie?

-Construcția mea e una umanitară, din 2016, de când am început munca cu PPU-SL, am pus omul în centrul tuturor. Doar că, de la un anumit moment, marele Piedone, un bufon, a început să-și vândă, pe rând, oamenii.

-De ce spuneți asta?

-Interesul lui Piedone era ca eu să nu ies primar și să rămână Băluță. Știa că eram singurul care îi putea pune probleme lui Băluță. De pe vremea în care era primar în Sectorul 4, domnul Piedone, pe numele lui sau al altora, a avut multe afaceri în zonă. E un laș.



-Aveți vreo dovadă că s-a întâmplat așa?

-Știu că s-a dus la domnul profesor Voiculescu ca să îl forțeze să scape de mine.

-Când s-a întâmplat asta?

-Acum o lună și jumătate am aflat. Deja tipărisem și flyere, pe care le împărțisem prin sector, apărea în ele și domnul Daniel Ionașcu, președintele executiv PPU-SL. Apoi, mi s-a spus, din partid, că se vor face alianțe PSD – PPU-SL în toate sectoarele. Puteți să verificați, acest lucru nu s-a întâmplat, până la urmă, decât în Sectorul 4, unde Daniel Băluță candidează susținut de PSD și PPU-SL.

„Să nu ne ascundem, umaniștii au în spate Antenele”



-Spuneți că erați singurul care îi putea pune probleme lui Daniel Băluță. Cum așa?

-Sunt în Primărie din 2008. Am idee care sunt problemele sectorului. În plus, să nu ne ascundem, umaniștii au în spate Antenele. Nu am avut de ales, am primit oferte de la partidul domnului Ponta, Pro România, dar nu ca primar, ci consilier. Și de la domnul Vanghelie, prin PSDi, o platformă care mi-a permis candidatura ca primar.

-Care ar fi proiectele dumneavoastră pentru Sectorul 4?

-Am 5 puncte importante. Dublarea burselor de merit, mansardarea școlilor, locuințe noi de tip ANL, înapoierea taxei de salubrizare și salubrizarea arterelor secundare, complet neglijate. În plus, am în plan sprijinirea unui sistem dual de învățământ, în care tinerii să învețe o meserie, și montarea de camere de supraveghere în intersecții.

Contactat de Libertatea, Cristian Popescu Piedone, candidatul PPU-SL la Primăria Sectorului 5, a replicat scurt: “Dumnezeu cu toți și cu adevărul. Care va ieși la suprafață, iar bufonii se vor vedea pe 27 seara, ora 21”.



