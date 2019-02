Cunoscut doar ca A. Campbell, câștigătorul celor 1.17 milioane de dolari, a surprins pe toată lumea cu costumația pe care și-a ales-o când a venit să încaseze banii, potrivit ladbible.com.

The #SuperLotto winner gets ready to collect their millions!? pic.twitter.com/Xg4VluIsOy — Supreme Ventures Ltd (@SVLGrp) 5 februarie 2019

A venit destul de târziu să-și ridice premiul, mai exact la 54 de zile de la câștig. El a explicat că din ziua în care a aflat că a câștigat, s-a simțit rău.

Cheque in hand! pic.twitter.com/UhO3ZCP58q — Supreme Ventures Ltd (@SVLGrp) 5 februarie 2019

„Capul m-a durut timp de trei zile pentru că m-am gândit prea mult dacă s-a întâmplat cu adevărat ce mi-am dorit. M-a durut burta timp de două săptămâni, uneori am simțit atât de multă durere încât am uitat că am câștigat”, a povestit A. Campbell.

Întrebat ce va face cu banii, bărbatul a spus că vrea să-și cumpere o casă, dar încă nu a găsit una potrivită.

Our #SuperMillionaire greets the team. Nice costume?? pic.twitter.com/LQxoLQ0vqg — Supreme Ventures Ltd (@SVLGrp) 5 februarie 2019

FOTO TWITTER

