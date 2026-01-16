Munții Brdy, Boemia Centrală, sunt o zonă protejată, cu cel mai înalt punct Tok (865 de metri) și trasee turistice și de drumeție, un loc popular pentru recreere, cu acces liber pentru public.

Supranumit „inginerul ecosistemelor”, castorul cântărește până la 50 de kilograme. Are corp robust, cu cap mare, incisivi lungi, blană maro sau gri, labe frontale asemănătoare mâinilor, labe posterioare palmate, și cozi plate și solzoase.

Un castor din Munții Brdy a devenit o senzație internațională după ce a construit baraje care au recreat zone umede pe râul Klabava. Agenția suedeză TT a catalogat-o drept „una dintre cele mai remarcabile realizări ale anului 2026”.

Castorul a devansat un proiect național care urma să reabiliteze râul Klabava, proces care ar fi implicat mulți ani de aprobare birocratică.

„Proiectul era pregătit, dar castorul a acționat rapid. Costurile estimate pentru acest tip de revitalizare ar fi ajuns la aproximativ 30 de milioane de coroane, circa 1,2 milioane de euro”, a declarat Bohumil Fišer de la Agenția pentru Protecția Naturii și Peisajului din Cehia.

Imagine din 3 februarie 2025. Castorii au economisit banii contribuabililor cehi, prin crearea unei zone umede planificate înainte ca excavatoarele să primească undă verde. Proiectul elaborat în 2018 avea un autorizație de construire, dar a fost amânat din cauza discuțiilor privind terenul. Însă castorilor nu le-a păsat! Foto: Profimedia

Această realizare ecologică a captat atenția presei din Germania, Austria, SUA și Coreea de Sud. „Este minunat să vedem că povestea castorului din Brdy circulă în lume. Aceste zone umede favorizează reținerea apei, oferă habitate pentru specii protejate și au economisit milioane de coroane”, au declarat reprezentanții ariei naturale protejate CHKO Brdy.

Castorul nostru a devenit o mică stea optimistă a presei internaționale – CHKO Brdy

În plus, în 2025, castorul a extins zona umedă, construind 3 baraje și creând noi habitate pentru amfibieni și specii rare precum racul de piatră.

Conform experților, în jurul lacurilor Padrť și în alte râuri din apropiere, trăiesc acum cel puțin două familii de castori.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE