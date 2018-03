Un cioban din Dolj a fost amendat după ce i-au murit mieii. Bărbatul a fost izolat două săptămâni din cauza zăpezii, pentru că în zonă nu se putea ajunge cu niciun mijloc de transport pentru a lua animalele moarte.

Ilie Barbu a închiriat un teren în județul Gorj, unde a dus câteva sute de oi și capre. La ultima ninsoare, din cauza naturii potrivnice, animalele i-au murit, pentru că omul a rămas izolat, fără hrană pentru animale. Ciobanul a văzut că ajunsese la ultimele două clăi de fân, dar a sperat că vine primăvara şi nu va avea probleme.

„Au fost geruri mari şi anul trecut în primăvară, dar şi acum. Aici jos, în valea aceasta, zăpada a fot de 60 de centimetri, nu mai aveai unde să te mişti. Când am văzut cât s-a făcut zăpada de mare, mi-am dat seama că vor apărea probleme. Atunci au venit cu şenilata de la ISU la noi ca să vadă ce facem. Altfel nu se ajungea aici. Ne-au murit vreo 150 de oi, capre, cu iezi, cu miei cu tot. Am mai rămas cu 4 miei şi un ied. Dacă faceţi un calcul la 15 lei kilogramul în viu de miel sau ied vedeţi că ajung la o pierdere de 4-500 de milioane de lei. Ştiţi cum este ce mi s-a întâmplat mie acum? E ca la şcoală, ajungi în clasa a XII-a şi la final nu iei BAC-ul. Aşa sunt eu, nu am luat BAC-ul”, a explicat ciobanul, potrivit pandurul.ro.

Aproape toți mieii pe care urma să îi sacrifice pentru Paște au murit.

Primarul din Dănești, locul unde au murit animalele, a reușit să ajungă la bărbat cu fân și boabe de porumb, însă pentru animalele ciobanului era deja prea târziu. Pentru că în zonă nu se putea ajunge cu niciun mijloc de transport pentru a lua animalele moarte, autoritatea sanitar veterinară a autorizat îngroparea lor într-o groapă izolată cu folie. Oamenii care au participat la acţiunea de îngropare a animalelor moarte au purtat măşti pentru a putea suporta mirosul provenit de la cadavrele aflate în descompunere.

Polițiștii i-ar putea întocmi dosar penal proprietarului animalelor. Mai mult, ciobanul a fost amendat cu 400 de lei pentru neglijență, potrivit Știrile TVR.

Sursa video: Știrile TVR